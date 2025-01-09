Пентагон розкрив, що увійшло до пакета військової допомоги Україні на $500 млн
Став відомий вміст пакета військової допомоги Україні на $500 млн, який голова Пентагону оголосив на Рамштайні 9 січня. Про це повідомили у Міноборони США.
Наголошується, що військова допомога містить пакет президентських повноважень зі скорочення (PDА).
У пакет увійшли:
→ ракети AIM-7, RIM-7 та AIM-9M для протиповітряної оборони;
→ боєприпаси класу "повітря-земля";
→ допоміжне обладнання для F-16;
→ системи броньованих мостів;
→ захищене комунікаційне обладнання;
→ стрілецька зброя та боєприпаси.
Також до нього увійшли запасні частини для озброєння та допоміжне обладнання, низка послуг та навчання.
У Пентагоні зазначили, що це 74-й транш обладнання із запасів Міністерства оборони для України з серпня 2021 року.
- 30 грудня 2024 року Джо Байден оголосив про оборонний пакет допомоги Україні на $2,5 млрд.
- Пізніше у Держдепі розкрили вміст пакета на $1,25 млрд, що є частиною допомоги.
- 7 січня повідомлялося, що США готуються оголосити "істотний" пакет допомоги Україні цього тижня. Він стане останнім для адміністрації Байдена.
- 9 січня Остін оголосив про надання допомоги Україні на $500 млн на засіданні Рамштайну в Німеччині.