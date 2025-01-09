Пентагон розкрив, що увійшло до пакета військової допомоги Україні на $500 млн

Це вже 74-й транш зброї з 2021 року

Пентагон (Фото: defense.gov)

Став відомий вміст пакета військової допомоги Україні на $500 млн, який голова Пентагону оголосив на Рамштайні 9 січня. Про це повідомили у Міноборони США.

Наголошується, що військова допомога містить пакет президентських повноважень зі скорочення (PDА).

У пакет увійшли:

→ ракети AIM-7, RIM-7 та AIM-9M для протиповітряної оборони;

→ боєприпаси класу "повітря-земля";

→ допоміжне обладнання для F-16;

→ системи броньованих мостів;

→ захищене комунікаційне обладнання;

→ стрілецька зброя та боєприпаси.

Також до нього увійшли запасні частини для озброєння та допоміжне обладнання, низка послуг та навчання.

У Пентагоні зазначили, що це 74-й транш обладнання із запасів Міністерства оборони для України з серпня 2021 року.