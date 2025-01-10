Белый дом: Санкции против РФ – не разменная монета для переговоров, стороны не готовы

Ранее масштабные санкции в энергетическом секторе откладывались, чтобы удержать повышение цен на энергоносители в самих Штатах, подтвердил Кирби

Джон Кирби (Фото: BONNIE CASH / EPA)

В администрации действующего президента США Джо Байдена отрицают, что новые санкции против России ввели как "разменную монету" в переговорах об окончании войны, поскольку сейчас нет ожиданий, что стороны готовы к таким переговорам. Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби на брифинге, передает Укринформ.

"Это [введение санкций против РФ] не делалось с расчетом того, что станет разменной монетой, которую можно забрать со стола, когда Украина захочет сесть за этот стол переговоров. Пока нет ожиданий, что любая из сторон готова к переговорам", – заявил чиновник.

Он в очередной раз подчеркнул, что решение о введении дополнительных санкций основывалось на прогнозах для внешнего и внутреннего рынков в энергетической сфере.

Советник подтвердил, что ранее масштабные санкции в этом секторе откладывались, чтобы удержать повышение цен на энергоносители в самих Штатах.