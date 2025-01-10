FT: В Европе опасаются, что Трамп отменит санкции Байдена против России и не только

Осведомленные лица говорят, что Трамп может пойти на это только потому, что это указы Байдена

Дональд Трамп (Фото: instagram.com/realdonaldtrump)

В Европе обеспокоены тем, что после вступления в должность президента США Дональд Трамп может попытаться отменить "сотни указов и санкций" Джо Байдена, в том числе против России. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванных трех человек, проинформированных о ситуации.

По их словам, высокопоставленные должностные лица Еврокомиссии поручили пересмотреть указы Байдена: от санкций против России до торговли и кибербезопасности. В ЕС хотят выяснить, какие отмены могут сильнее всего подорвать меры блока.

"Опасение вызывает то, что он решает отменить решения только потому, что Байден их уже дал. Нам нужно знать, как это может повлиять на нас", – сказал один из анонимных собеседников.

Однако больше всего чиновников беспокоит вероятность отмены именно санкций против России, которые были введены с 2022 года после полномасштабного вторжения. Они надеются, что Трамп все же решит сохранить эти санкции, чтобы использовать в качестве рычага в любых возможных переговорах с РФ о прекращении огня, передает FT.

В то же время представитель переходной команды Трампа заявил, что тот получил "решительный мандат" на то, чтобы выполнить обещания, которые дал в ходе предвыборной кампании.

3 января Волкер заявил, что у номинанта Трампа на главу Пентагона Хегсета еще нет четкой позиции по Украине.

5 января Зеленский эмоционально прокомментировал решение ввести санкции против РФ только после 24 февраля 2022 года.

8 января кандидат в спецпредставители по Украине Кит Келлогг заявил, что хочет найти решение войны в Украине за 100 дней после инаугурации Трампа.

9 января Трамп заявил, что встреча с Путиным уже организовывается.