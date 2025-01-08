Келлог хочет найти решение войны в Украине за 100 дней после инаугурации Трампа

Политик отметил, что Трамп ничего не пытается дать Путину, а действительно хочет "спасти суверенитет Украины"

Кит Келлог (Фото: ЕРА)

Кандидат в спецпредставители по Украине от вновь избранного президента США Кит Келлог хочет найти решение полномасштабной войны в Украине за 100 дней после инаугурации Дональда Трампа.

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Келлог отметил, что Трамп не пытается дать что-либо российскому диктатору Владимиру Путину, а пытается "спасти суверенитет Украины". По его словам, администрация нового президента создаст "необходимые условия", чтобы Трамп мог поговорить с обеими сторонами.

"Я думаю, что они придут к приемлемому решению в ближайшей перспективе. Когда я говорю о ближайшей перспективе, я хотел бы поставить цель на личном уровне, на профессиональном уровне, я бы сказал, давайте обозначим 100 дней и будем двигаться", – сказал он.

Келлог отметил, что и он, и Трамп понимают, что у них "мало времени" для того, чтобы найти решение полномасштабной войны в Украине.

Также, по его словам, Трамп считает самой большой ошибкой действующего президента США Джо Байдена отказ от разговора с Путиным после начала полномасштабного вторжения. Сам же Трамп настроен на диалог с ним.