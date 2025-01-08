Келлог хоче знайти вирішення війни в Україні за 100 днів після інаугурації Трампа

Кіт Келлог (Фото: ЕРА)

Кандидат у спецпредставники щодо України від новообраного президента США Кіт Келлог хоче знайти вирішення повномасштабної війни в Україні за 100 днів з інавгурації Дональда Трампа. Про це він сказав у ефірі Fox News.

Келлог зазначив, що Трамп не намагається дати щось російському диктатору Володимиру Путіну, а намагається "врятувати суверенітет України". За його словами, адміністрація нового президента створить "необхідні умови", щоб Трамп міг поговорити з обома сторонами.

"Я думаю, що вони прийдуть до прийнятного рішення у найближчій перспективі. Коли я говорю про найближчу перспективу, я хотів би поставити мету на особистому рівні, на професійному рівні, я б сказав, позначмо 100 днів і рухатимемося", – сказав він.

Келлог зазначив, що і він, і Трамп розуміють, що мають "мало часу" для того, щоб знайти вирішення повномасштабної війни в Україні.

Також, за його словами, Трамп вважає найбільшою помилкою чинного президента США Джо Байдена відмову розмовляти з Путіним після початку повномасштабного вторгнення. Сам же Трамп налаштований на діалог із ним.