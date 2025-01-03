У номинанта Трампа на главу Пентагона Хегсета еще нет четкой позиции по Украине – Волкер

Курт Волкер отметил, что были случаи, когда Хегсет высказывался об Украине положительно, говоря о ее "стойкости и сопротивлении российской агрессии"

Пит Хегсет (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Ветеран американской армии и ведущий Fox News Пит Хегсет, которого будущий президент США Дональд Трамп избрал министром обороны, вряд ли сформулировал ясное мнение о российско-украинской войне. Такое мнение в интервью LIGA.net в YouTube высказал бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

"Я не думаю, что Хегсет сформулировал очень четкие взгляды на любые из этих вопросов [касающиеся войны России против Украины]. В основном, когда он был вне военной службы, он сосредотачивался на вопросах ветеранов и семей военнослужащих и развил свою медиаперсоналию как ведущей Fox News", – сказал он.

Волкер отметил, что были случаи, когда Хегсет высказывался об Украине положительно, говоря о ее "устойчивости и сопротивлении российской агрессии". Кроме того, кандидат в руководители Пентагона, по словам спикера, призвал США продолжать поддерживать Украину.

"Поэтому я просто думаю, что он еще не сформировал свою позицию по этому поводу", – подытожил Волкер.