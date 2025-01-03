Волкер объяснил, зачем Трамп мог выдвинуть на должность "сомнительную" Тулси Габбард
Новоизбранный президент США Дональд Трамп номинировал Тулси Габбард на должность главы Национальной разведки для того, чтобы отблагодарить ее, считает американский дипломат, спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах Курт Волкер. Такое мнение он высказал в интервью LIGA.net.
"Габбард была членом Конгресса от Демократической партии, которая сменила партию и поддержала Трампа. И поэтому он хотел сделать что-то, чтобы отблагодарить ее. И он знает об определенных ее взглядах", – сказал Волкер.
Дипломат предположил, что Трамп выдвигает Габбард как провокацию для людей в Палате представителей и людей в Сенате, которые захотят потом спорить из-за нее.
Волкер отметил, что эта должность не столь важна, как, например, глава Центрального разведывательного управления.
"Я не ожидаю, что она [Габбард] получит утверждение. Поэтому мне кажется, что Трамп сделал это как тактику, чтобы вознаградить кого-то, кто сменил партию, чтобы поддержать его. Пусть она потерпит неудачу в процессе утверждения в Сенате и двигается дальше", – добавил он.
- 13 ноября 2024 года Трамп заявил, что бывший член американского Конгресса, ветеран войны в Ираке Габбард возглавит Национальную разведку.
- Габбард известна своими противоречивыми высказываниями, которые идут вопреки позиции разведывательного сообщества США. Ее заявления часто вызывают дискуссии, особенно по поводу российской дезинформации.