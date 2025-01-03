Волкер объяснил, зачем Трамп мог выдвинуть на должность "сомнительную" Тулси Габбард

Курт Волкер (Фото: EPA)

Новоизбранный президент США Дональд Трамп номинировал Тулси Габбард на должность главы Национальной разведки для того, чтобы отблагодарить ее, считает американский дипломат, спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах Курт Волкер. Такое мнение он высказал в интервью LIGA.net.

"Габбард была членом Конгресса от Демократической партии, которая сменила партию и поддержала Трампа. И поэтому он хотел сделать что-то, чтобы отблагодарить ее. И он знает об определенных ее взглядах", – сказал Волкер.

Дипломат предположил, что Трамп выдвигает Габбард как провокацию для людей в Палате представителей и людей в Сенате, которые захотят потом спорить из-за нее.

Волкер отметил, что эта должность не столь важна, как, например, глава Центрального разведывательного управления.

"Я не ожидаю, что она [Габбард] получит утверждение. Поэтому мне кажется, что Трамп сделал это как тактику, чтобы вознаградить кого-то, кто сменил партию, чтобы поддержать его. Пусть она потерпит неудачу в процессе утверждения в Сенате и двигается дальше", – добавил он.