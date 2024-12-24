Гетц, которого Трамп выдвигал генпрокурором, платил за секс с несовершеннолетней – отчет

В 2017 году, когда Гетцу было 35 лет, он заплатил 17-летней девушке за секс, что по законам Флориды классифицируется как изнасилование

Мэтт Гетц (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Комитет по этике Палаты представителей США обнародовал отчет, в котором говорится, что бывший конгрессмен Мэтт Гетц, которого избранный президент Дональд Трамп выдвигал на должность генерального прокурора, не менее 20 раз платил женщинам за секс и покупал наркотики. Среди прочего утверждается, что в 2017 году он заплатил за секс 17-летней девушке.

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В 2017 году, когда Гетцу было 35 лет, он заплатил 17-летней девушке за секс, что по законам Флориды классифицируется как изнасилование.

Комитет по этике Палаты представителей также выяснил, что бывший номинант Трампа в период с 2017 по 2020 годы регулярно употреблял запрещенные вещества, такие как кокаин и экстази. Он мог создать электронный аккаунт под псевдонимом для приобретения марихуаны, нарушая законы штата Флорида и правила этики Конгресса, отмечается в отчете.

Кроме того, комитет заявил, что Гетц сознательно пытался помешать расследованию. Он не являлся в суд, скрывал доказательства и вводил в заблуждение, поэтому расследование длилось три года. Демократы призвали к публикации отчета, однако республиканцы пытались блокировать его обнародование.

Гетц отрицает все обвинения.