Трамп определился с кандидатами на должности генпрокурора и директора Нацразведки

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Стало известно, кто будет занимать должности генерального прокурора США и директора Национальной разведки в администрации новоизбранного президента страны Дональда Трампа. О предстоящих кадровых назначениях Трамп сообщил в социальной сети Truth Social.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Трамп заявил, что бывшая член американского Конгресса, ветеран войны в Ираке Тулси Габбард возглавит Национальную разведку.

"Более двух десятилетий Тулси боролась за нашу страну и свободы всех американцев. Как бывшая кандидат в президенты от Демократической партии, она имеет широкую поддержку в обеих партиях. Я знаю, что Тулси принесет бесстрашный дух, определивший ее выдающуюся карьеру, в нашу разведывательное сообщество, отстаивая наши конституционные права", – написал Трамп.

Габбард известна своей позицией против предоставления Украине военной помощи. Так, в 2022 году Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны сообщал, что Габбард работает на иностранную аудиторию за деньги Кремля. Она неоднократно заявляла, что США якобы виновны в военной агрессии России, потому что "провоцировали" Москву многие годы.

В октябре 2022 года Габбрад объявила о выходе из Демократической партии, назвав ее "элитарной кабалой разжигателей войны". После этого она стала активной сторонницей Трампа.

Тулси Габбард (Фото: Sarah Yenesel/EPA)

А на должность генпрокурора США Трамп назначит 42-летнего члена Палаты представителей от Флориды Мэтта Гетца. Новоизбранный президент назвал его "глубоко одаренным и настойчивым адвокатом".

"Мало что может быть важнее в Америке, чем прекращение партийного вооружения нашей системы правосудия. Мэтт положит конец вооруженному правительству, защитит наши границы, уничтожит преступные организации и восстановит сильно подорванную веру и уверенность американцев в Министерстве юстиции", — говорится в сообщении Трампа.

В феврале 2023 года телеканал Fox News сообщал, что Гетц внес в Палату представителей США резолюцию о прекращении военной и финансовой помощи Украине. Документ под названием "Усталость от Украины" поддержали еще 10 республиканцев.

В документе цитируются чиновники Пентагона, якобы заявлявшие, что помощь Украине "существенно истощила американские запасы, что ослабило готовность страны в случае конфликта".

Летом того же года в интервью Эрику Боллингу из Newsmax Гетц, слова которого приводит Зеркало недели, заявил: "Если бы нам нужно было выбирать, кого принять в НАТО – Россию или Украину, целесообразно было бы выбрать Россию. В долгосрочной перспективе это принесло бы больше пользы".

Мэтт Гетц (Фото: Erik S. Lesser/EPA)