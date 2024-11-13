Трамп визначився з кандидатами на посади генпрокурора і директора Нацрозвідки

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Стало відомо, хто обійматиме посади генерального прокурора США і директора Національної розвідки в адміністрації новообраного президента країни Дональда Трампа. Про майбутні кадрові призначення Трамп повідомив у соціальній мережі Truth Social.

Трамп заявив, що колишня членкиня американського Конгресу, ветеранка війни в Іраку Тулсі Габбард очолить Національну розвідку.

"Понад два десятиліття Тулсі боролася за нашу країну та свободи всіх американців. Як колишня кандидатка у президенти від Демократичної партії, вона має широку підтримку в обох партіях. Я знаю, що Тулсі принесе безстрашний дух, який визначив її видатну кар'єру, у нашу розвідувальну спільноту, відстоюючи наші конституційні права", – написав Трамп.

Габбард відома своєю позицією проти надання Україні військової допомоги. Так, у 2022 році Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони повідомляв, що Габбард працює на іноземну аудиторію за гроші Кремля. Вона неодноразово заявляла, що США нібито винні у військовій агресії Росії, бо "провокували" Москву багато років.

У жовтні 2022 року Габбрад оголосила про вихід із Демократичної партії, назвавши її "елітарною кабалою розпалювачів війни". Після цього вона стала активною прихильницею Трампа.

Тулсі Габбард (Фото: Sarah Yenesel/EPA)

А на посаду генпрокурора США Трамп призначить 42-річного члена Палати представників від Флориди Метта Гетца. Новообраний президент назвав його "глибоко обдарованим і наполегливим адвокатом".

"Мало що може бути важливішим в Америці, ніж припинення партійного озброєння нашої системи правосуддя. Метт покладе край озброєному уряду, захистить наші кордони, знищить злочинні організації та відновить сильно підірвану віру і впевненість американців у Міністерстві юстиції", – йдеться у дописі Трампа.

У лютому 2023 року телеканал Fox News повідомляв, що Гетц вніс до Палати представників США резолюцію про припинення військової та фінансової допомоги Україні. Документ під назвою "Втома від України" підтримали ще 10 республіканців.

У документі цитуються посадовці Пентагону, які нібито заявляли, що допомога Україні "суттєво виснажила американські запаси, що послабило готовність країни в разі конфлікту".

Влітку того ж року в інтерв’ю Еріку Боллінгу з Newsmax Гетц, слова якого наводить Дзеркало тижня, заявив: "Якби нам треба було обирати, кого прийняти в НАТО – Росію чи Україну, доцільно було б обрати Росію. В довгостроковій перспективі це принесло б більше користі".

Метт Гетц (Фото: Erik S. Lesser/EPA)