Ґетц, якого Трамп висував генпрокурором, платив за секс із неповнолітньою – звіт

У 2017 році, коли Ґетцу було 35 років, він заплатив 17-річній дівчині за секс, що за законами Флориди класифікується як зґвалтування

Метт Ґетц (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Комітет з етики Палати представників США оприлюднив звіт, у якому зазначається, що колишній конгресмен Метт Ґетц, якого обраний президент Дональд Трамп висував на посаду генерального прокурора, щонайменше 20 разів платив жінкам за секс та купляв наркотики. Серед іншого, стверджується, що у 2017 році він заплатив за секс 17-річній дівчині.

У 2017 році, коли Ґетцу було 35 років, він заплатив 17-річній дівчині за секс, що за законами Флориди класифікується як зґвалтування.

Комітет з етики Палати представників також з'ясував, що колишній номінант Трампа у період з 2017 по 2020 роки регулярно вживав заборонені речовини, такі як кокаїн та екстазі. Він міг створити електронний акаунт під псевдонімом для придбання марихуани, порушуючи закони штату Флорида та правила етики Конгресу, зазначається у звіті.

Крім того, комітет заявив, що Ґетц свідомо намагався завадити розслідуванню. Він не з'являвся до суду, приховував докази та вводив в оману, через що розслідування тривало три роки. Демократи закликали до публікації звіту, однак республіканці намагалися блокувати його оприлюднення.

Ґетц заперечує всі звинувачення.