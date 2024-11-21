Ґетц зняв свою кандидатуру з посади генпрокурора США. Трамп вже відреагував

Дональд Трамп та Метт Гетц (Фото: x.com/mattgaetz)

Колишній конгресмен від республіканців Метт Ґетц зняв свою кандидатуру з посади генпрокурора США та міністра юстиції в адміністрації Дональда Трампа. Про це він повідомив в мережі X.

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"Немає часу втрачати час на марно затяжну сварку у Вашингтоні, тому я знімаю своє ім’я з розгляду на посаді генерального прокурора", – написав він після того, як 20 листопада зустрівся з сенаторами.

Однак Ґетц зазначив, що залишається "повністю відданим" Трампу та бажає йому бути найуспішнішим президентом США. Він підкреслив, що буде завжди пишатися тим, що Трамп хотів призначити його очолити Міністерство юстиції.

"Міністерство юстиції Трампа має бути на місці та готове до першого дня... Я впевнений, що він врятує Америку", – написав він.

Як повідомило Rueters, Ґетц зіткнувся з протидією з боку республіканців у Сенаті через його поведінку в минулому. Зокрема, Комітет етики провів проти нього розслідування у зв'язку зі звинуваченнями в інтимній близькості з 17-річною дівчиною. Однак сам він звинувачення відкидає.

Трамп вже відреагував на заяву Ґетца. На своїй платформі у соціальній мережі Truth Social він написав, що той не хотів відволікати увагу його наступної адміністрації.

"Я високо ціную нещодавні зусилля Метта Ґетца щодо схвалення на посаду генерального прокурора. Він справлявся дуже добре, але водночас не хотів відволікати Адміністрацію, тому що він дуже поважає її. У Метта чудове майбутнє, і я з нетерпінням чекаю на можливість побачити всі великі справи, які він зробить" – написав Трамп.

13 листопада повідомлялося, що Трамп визначився з кандидатами на посади генпрокурора і директора Нацрозвідки.

14 листопада у Мін'юсті були шоковані тим, що Трамп номінує на посаду генпрокурора члена Палати представників від Флориди Метта Ґетц.