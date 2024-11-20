Трамп запропонував юриста Метью Вітакера на посаду посла США при НАТО

Дональд Трамп назвав Метью Вітакера сильним воїном і вірним патріотом, який забезпечить просування та захист інтересів США

Метью Вітакер (Фото: Noemi Bruzak/EPA)

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп обрав кандидата у посли країни при НАТО. На цю посаду він запропонував юриста Метью Вітакера. Відповідна заява оприлюднена в акаунті перехідної адміністрації в соціальній мережі X (Twitter).

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У ній новообраний американський президент назвав Вітакера "сильним воїном і вірним патріотом, який забезпечить просування та захист інтересів США".

Трамп вважає, що він зміцнить відносини США з союзниками по Альянсу і буде "твердо стояти перед обличчям загроз миру і стабільності".

"Я повністю впевнений у здатності Метью представляти Сполучені Штати з силою, чесністю і непохитною відданістю. Я з нетерпінням чекаю тісної співпраці з ним, оскільки ми продовжуємо просувати мир через силу, свободу і процвітання в усьому світі", – йдеться у заяві.

Вітакер виконував обов’язки генерального прокурора близько трьох місяців під час першого президентського терміну Трампа. Тоді він критикував розслідування спецпрокурора про ймовірну змову Трампа з Росією з метою впливу на вибори 2016 року.

Також Вітакер працював прокурором в Південному окрузі Айови в адміністрації 43-го президента США Джорджа Буша.