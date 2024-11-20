Трамп запропонував юриста Метью Вітакера на посаду посла США при НАТО
Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп обрав кандидата у посли країни при НАТО. На цю посаду він запропонував юриста Метью Вітакера. Відповідна заява оприлюднена в акаунті перехідної адміністрації в соціальній мережі X (Twitter).
У ній новообраний американський президент назвав Вітакера "сильним воїном і вірним патріотом, який забезпечить просування та захист інтересів США".
Трамп вважає, що він зміцнить відносини США з союзниками по Альянсу і буде "твердо стояти перед обличчям загроз миру і стабільності".
"Я повністю впевнений у здатності Метью представляти Сполучені Штати з силою, чесністю і непохитною відданістю. Я з нетерпінням чекаю тісної співпраці з ним, оскільки ми продовжуємо просувати мир через силу, свободу і процвітання в усьому світі", – йдеться у заяві.
Вітакер виконував обов’язки генерального прокурора близько трьох місяців під час першого президентського терміну Трампа. Тоді він критикував розслідування спецпрокурора про ймовірну змову Трампа з Росією з метою впливу на вибори 2016 року.
Також Вітакер працював прокурором в Південному окрузі Айови в адміністрації 43-го президента США Джорджа Буша.
- 13 листопада 2024 року стало відомо, що Трамп визначився з кандидатами на посади глави Пентагону та очільника ЦРУ.
- Того самого дня Трамп обрав Рубіо на посаду держсекретаря США.
- 15 листопада президент США обрав на посаду міністра охорони здоров’я та соціальних служб Роберта Кеннеді-молодшого, який відомий своєю критикою вакцин.