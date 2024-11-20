Трамп предложил юриста Мэтью Витакера на должность посла США при НАТО
Новоизбранный президент США Дональд Трамп выбрал кандидата в послы страны при НАТО. На эту должность он предложил юриста Мэтью Витакера. Соответствующее заявление обнародовано в аккаунте переходной администрации в социальной сети X (Twitter).
В нем новоизбранный американский президент назвал Витакера "сильным воином и верным патриотом, который обеспечит продвижение и защиту интересов США".
Трамп считает, что он укрепит отношения США с союзниками по Альянсу и будет "твердо стоять перед лицом угроз миру и стабильности".
"Я полностью уверен в способности Мэтью представлять Соединенные Штаты с силой, честностью и непоколебимой преданностью. Я с нетерпением жду тесного сотрудничества с ним, поскольку мы продолжаем продвигать мир через силу, свободу и процветание во всем мире", – говорится в заявлении.
Витакер исполнял обязанности генерального прокурора около трех месяцев во время первого президентского срока Трампа. Тогда он критиковал расследование спецпрокурора о предполагаемом сговоре Трампа с Россией с целью влияния на выборы 2016 года.
Также Витакер работал прокурором в Южном округе Айовы в администрации 43-го президента США Джорджа Буша.
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