У Пентагоні стривожені майбутнім призначенням Гегсета. У Мін'юсті – шоковані Ґетцом

Метт Гетц (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

У Пентагоні стурбовані рішенням обраного президента США Дональда Трампа призначити очільником відомства Піта Гегсета, пише Politico. Тим часом у Мін'юсті США взагалі шоковані тим, що Трамп номінує на посаду генпрокурора члена Палати представників від Флориди Метта Ґетца, передає NBC News.

Попри військовий досвід, Гегсет не має достатніх навичок керування великими структурами, що викликає скептицизм серед експосадовців США. Один із них порівняв це з керівництвом мережею супермаркетів Walmart, а інший зазначив, що "багато хто шокований" таким вибором Трампа, адже Гегсет "відомий лише як персонаж Fox News і не має досвіду роботи в уряді".

Чинні посадовці теж висловлюють сумніви, зважаючи на складність бюрократичного апарату Пентагону. Вони стурбовані можливими різкими скороченнями програм без належного розуміння ситуації. Проте дехто сподівається, що після ознайомлення із секретними брифінгами Гегсет змінить свій підхід, усвідомивши масштаб відповідальності й національної безпеки, пише Politico.

Номінація Метта Ґетца на посаду генерального прокурора викликала шок серед високопосадовців міністерства юстиції США, зазначає NBC News. Один зі співрозмовників журналістів назвав цей вибір "сміховинним", а інший – "абсолютно неймовірним".

Ґетц, який став об'єктом федерального розслідування у справі про торгівлю людьми, є відданим прихильником Трампа й активним критиком міністерства юстиції та ФБР, зокрема, закликав до скорочення фінансування та ліквідації ФБР. Особливо його критиці піддалося розслідування щодо штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

Вибір Трампа став шоком не лише для міністерства юстиції, але й для частини сенаторів-республіканців, хоча вони обережно висловлюються з цього приводу, пише NBC News.

За словами одного з чиновників, номінація Ґетца на таку важливу посаду в історичний момент є "дивною" і навіть "божевільною". Очікується, що кандидатура Ґетца буде розглядатися в Сенаті США, але в міністерстві юстиції панує тривожний настрій щодо його можливого впливу на відомство.