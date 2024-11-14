В Пентагоне встревожены будущим назначением Хексета. В Минюсте – шокированы Гетцом

Мэтт Гетц (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

В Пентагоне обеспокоены решением избранного президента США Дональда Трампа назначить главой ведомства Пита Хексета, пишет Politico. Между тем в Минюсте США вообще шокированы тем, что Трамп номинирует на должность генпрокурора члена Палаты представителей от Флориды Мэтта Гетца, передает NBC News.

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Несмотря на военный опыт, у Хексета нет достаточных навыков управления большими структурами, что вызывает скептицизм среди экс-чиновников США. Один из них сравнил это с руководством сетью супермаркетов Walmart, а другой отметил, что "многие шокированы" таким выбором Трампа, ведь Хексет "известен лишь как персонаж Fox News и не имеет опыта работы в правительстве".

Действующие чиновники тоже выражают сомнения, учитывая сложность бюрократического аппарата Пентагона. Они озабочены возможными резкими сокращениями программ без должного понимания ситуации. Однако некоторые надеются, что после ознакомления с секретными брифингами Хексет изменит свой подход, осознав масштаб ответственности и национальной безопасности, пишет Politico.

Номинация Мэтта Гетца на должность генерального прокурора вызвала шок среди чиновников министерства юстиции США, отмечает NBC News. Один из собеседников журналистов назвал этот выбор "уморительным", а другой – "совершенно невероятным".

Гетц, ставший объектом федерального расследования по делу о торговле людьми, является преданным сторонником Трампа и активным критиком министерства юстиции и ФБР, в частности, призвал к сокращению финансирования и ликвидации ФБР. Особенно его критике подверглось расследование штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Выбор Трампа стал шоком не только для министерства юстиции, но и для части сенаторов-республиканцев, хотя они осторожно высказываются по этому поводу, пишет NBC News.

По словам одного из чиновников, номинация Гетца на столь важный пост в исторический момент является "странной" и даже "сумасшедшей". Ожидается, что кандидатура Гетца будет рассматриваться в Сенате США, но в министерстве юстиции царит тревожное настроение по поводу его возможного влияния на ведомство.