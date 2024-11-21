Гетц снял свою кандидатуру с должности генпрокурора США. Трамп уже отреагировал

Дональд Трамп и Мэтт Гетц (Фото: x.com/mattgaetz)

Бывший конгрессмен от республиканцев Мэтт Гетц снял свою кандидатуру с должности генпрокурора США и министра юстиции в администрации Дональда Трампа. Об этом он сообщил в сети X.

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"Нет времени терять время на бесполезно ссору в Вашингтоне, поэтому я снимаю свое имя с рассмотрения в должности генерального прокурора", – написал он после того, как 20 ноября встретился с сенаторами.

Однако Гетц отметил, что остается "полностью преданным" Трампу и желает ему быть самым успешным президентом США. Он подчеркнул, что будет всегда гордиться тем, что Трамп хотел назначить его возглавить министерство юстиции.

"Министерство юстиции Трампа должно быть на месте и готово к первому дню... Я уверен, что он спасет Америку", – написал он.

Как сообщило Rueters, Гетц столкнулся с противодействием со стороны республиканцев в Сенате из-за его поведения в прошлом. В частности, Комитет этики провел против него расследование по обвинениям в интимной близости с 17-летней девушкой. Однако сам он обвинение отвергает.

Трамп уже отреагировал на заявление Гетца. На своей платформе в социальной сети Truth Social он написал, что тот не хотел отвлекать внимание его следующуей администрации.

"Я высоко ценю недавние усилия Мэтта Гетца по одобрению на должность генерального прокурора. Он справлялся очень хорошо, но в то же время не хотел отвлекать Администрацию, потому что он очень уважает ее. У Мэтта прекрасное будущее, и я с нетерпением жду возможности увидеть все великие дела, которые он сделает", – написал Трамп.

13 ноября сообщалось, что Трамп определился с кандидатами на должности генпрокурора и директора Нацразведки.

14 ноября в Минюсте были в шоке тем, что Трамп номинирует на должность генпрокурора члена Палаты представителей от Флориды Метта Гетц.