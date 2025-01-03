Волкер пояснив, навіщо Трамп міг висунути на посаду "сумнівну" Тулсі Габбард
Новообраний президент США Дональд Трамп номінував Тулсі Габбард на посаду очільниці Національної розвідки для того, щоб віддячити їй, вважає американський дипломат, спецпредставник Державного департаменту США з питань України у 2017-2019 роках Курт Волкер. Таку думку він висловив у інтерв’ю LIGA.net.
"Габбард була членом Конгресу від Демократичної партії, яка змінила партію і підтримала Трампа. І тому він хотів зробити щось, щоб віддячити їй. І він знає про певні її погляди", – сказав Волкер.
Дипломат висловив припущення, що Трамп висуває Габбард як провокацію для людей у Палаті представників та людей у Сенаті, які захочуть потім сперечатися через неї.
Волкер зазначив, що ця посада не така важлива, як, наприклад, очільник Центрального розвідувального управління.
"Я не очікую, що вона [Габбард] отримає затвердження. Тому мені здається, що Трамп зробив це як тактику, щоб винагородити когось, хто змінив партію, аби підтримати його. Нехай вона зазнає невдачі в процесі затвердження в Сенаті й рухається далі", – додав він.
- 13 листопада 2024 року Трамп заявив, що колишня членкиня американського Конгресу, ветеранка війни в Іраку Габбард очолить Національну розвідку.
- Габбард відома своїми суперечливими висловлюваннями, які йдуть всупереч з позицією розвідувальної спільноти США. Її заяви часто викликають дискусії, особливо щодо російської дезінформації.