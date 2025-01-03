Волкер пояснив, навіщо Трамп міг висунути на посаду "сумнівну" Тулсі Габбард

Курт Волкер (Фото: EPA)

Новообраний президент США Дональд Трамп номінував Тулсі Габбард на посаду очільниці Національної розвідки для того, щоб віддячити їй, вважає американський дипломат, спецпредставник Державного департаменту США з питань України у 2017-2019 роках Курт Волкер. Таку думку він висловив у інтерв’ю LIGA.net.

"Габбард була членом Конгресу від Демократичної партії, яка змінила партію і підтримала Трампа. І тому він хотів зробити щось, щоб віддячити їй. І він знає про певні її погляди", – сказав Волкер.

Дипломат висловив припущення, що Трамп висуває Габбард як провокацію для людей у Палаті представників та людей у Сенаті, які захочуть потім сперечатися через неї.

Волкер зазначив, що ця посада не така важлива, як, наприклад, очільник Центрального розвідувального управління.

"Я не очікую, що вона [Габбард] отримає затвердження. Тому мені здається, що Трамп зробив це як тактику, щоб винагородити когось, хто змінив партію, аби підтримати його. Нехай вона зазнає невдачі в процесі затвердження в Сенаті й рухається далі", – додав він.