WSJ: Трамп рассматривает Десантиса как "запасного" кандидата на должность главы Пентагона

Хексет, действующий кандидат на этот пост, сталкивается с критикой из-за обвинений в злоупотреблении алкоголем и возможных сексуальных преступлениях

Рон Десантис (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Избранный президент США Дональд Трамп думает о том, чтобы сменить кандидатуру на должность главы Пентагона с телеведущего Fox News Пита Хексета на губернатора Флориды Рона Десантиса. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных собеседников.

Десантис, ранее ключевой соперник Трампа на республиканских праймериз, может стать кандидатом на должность министра обороны США. Это стало актуально после споров вокруг Хексета, пишут журналисты.

Телеведущий сталкивается с критикой из-за обвинений в злоупотреблении алкоголем и возможных сексуальных преступлениях. В среду, 4 декабря, он встретится с комитетом Палаты представителей, что может усилить давление на его кандидатуру. Сенаторы-республиканцы также предупреждают о серьезной проверке в ходе слушаний.

В списке потенциальных замен Хексета, кроме Десантиса, источники WSJ также упоминают Элбриджа Колби, бывшего чиновника Пентагона, и сенатора Джонни Эрнста. Трамп обсуждал эти кандидатуры с гостями в своем имении во Флориде.

Десантис имеет сложные отношения с Трампом из-за конфликта во время праймериз, хотя их союзники работают над восстановлением связей. Некоторые члены команды Трампа, однако, остаются критическими по отношению к губернатору.