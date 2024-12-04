WSJ: Трамп розглядає Десантіса як "запасного" кандидата на посаду глави Пентагону

Піт Гегсет, чинний кандидат на цю посаду, стикається з критикою через звинувачення у зловживанні алкоголем і можливих сексуальних злочинах

Рон Десантіс (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Обраний президент США Дональд Трамп думає над тим, щоб змінити кандидатуру на посаду глави Пентагону з телеведучого Fox News Піта Гегсета на губернатора Флориди Рона Десантіса. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на обізнаних співрозмовників.

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Десантіс, раніше ключовий суперник Трампа на республіканських праймериз, може стати кандидатом на посаду міністра оборони США. Це стало актуальним після суперечок навколо Гегсета, пишуть журналісти.

Телеведучий стикається з критикою через звинувачення у зловживанні алкоголем і можливих сексуальних злочинах. У середу, 4 грудня, він зустрінеться з комітетом Палати представників, що може посилити тиск на його кандидатуру. Сенатори-республіканці також попереджають про серйозну перевірку під час слухань.

У списку потенційних замін Гегсету, окрім Десантіса, джерела WSJ також згадують Елбріджа Колбі, колишнього чиновника Пентагону, і сенатора Джоні Ернста. Зазначається, що Трамп обговорював ці кандидатури з гостями у своєму маєтку у Флориді.

Десантіс має складні стосунки з Трампом через конфлікт під час праймериз, хоча їхні союзники працюють над відновленням зв’язків. Деякі члени команди Трампа, однак, залишаються критичними щодо губернатора.