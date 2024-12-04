WSJ: Трамп розглядає Десантіса як "запасного" кандидата на посаду глави Пентагону
Обраний президент США Дональд Трамп думає над тим, щоб змінити кандидатуру на посаду глави Пентагону з телеведучого Fox News Піта Гегсета на губернатора Флориди Рона Десантіса. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на обізнаних співрозмовників.
Десантіс, раніше ключовий суперник Трампа на республіканських праймериз, може стати кандидатом на посаду міністра оборони США. Це стало актуальним після суперечок навколо Гегсета, пишуть журналісти.
Телеведучий стикається з критикою через звинувачення у зловживанні алкоголем і можливих сексуальних злочинах. У середу, 4 грудня, він зустрінеться з комітетом Палати представників, що може посилити тиск на його кандидатуру. Сенатори-республіканці також попереджають про серйозну перевірку під час слухань.
У списку потенційних замін Гегсету, окрім Десантіса, джерела WSJ також згадують Елбріджа Колбі, колишнього чиновника Пентагону, і сенатора Джоні Ернста. Зазначається, що Трамп обговорював ці кандидатури з гостями у своєму маєтку у Флориді.
Десантіс має складні стосунки з Трампом через конфлікт під час праймериз, хоча їхні союзники працюють над відновленням зв’язків. Деякі члени команди Трампа, однак, залишаються критичними щодо губернатора.
- У вересні 2023-го Десантіс виступив проти членства України в НАТО, заявивши, що це нібито "не в інтересах безпеки США".
- У листопаді колишня конкурентка Десантіса на праймериз Ніккі Гейлі заявила, що Володимир Путін і Сі Цзіньпін "пускають слину" від ідеї, що противник військової допомоги союзникам та ізоляціоніст стане президентом США.
- 11 січня президент Зеленський під час зустрічі з представниками балтійських медіа прокоментував обурення республіканця Рона Десантіса, що гроші Штатів нібито пішли на зарплати українським чиновникам і виплати пенсіонерам, та запропонував йому змінити позицію і виділяти кошти на українських військовослужбовців.