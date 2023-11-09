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"Путин и Си пускают слюни". У республиканцев раскритиковали противников помощи Украине

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2023, 08:36
Никки Хейли (Фото: EPA/JIM VONDRUSKA)

Одна из возможных кандидатов в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли раскритиковала своего конкурента Вивека Рамасвами, который критикует помощь Украине. Об этом она заявила на очередных республиканских дебатах, цитирует ее The Hill.

По ее словам, диктаторы Владимир Путин и Си Цзиньпин "пускают слюни" от идеи, что противник военной помощи союзникам и изоляционист станет президентом США. 

"Я говорю вам, что у Путина и Си слюнки текут при мысли, что кто-то вроде него может стать президентом", — сказала Хейли о Рамасвами. 

Также она назвала его "отбросом". 

  • На дебатах Рамасвами назвал президента Владимира Зеленского "нацистом" и нарвался на волну критики. В его штабе заявили, что он "имел в виду другое". 
  • 25 августа 2023 года Рамасвами выступил против помощи Украине, поскольку это "не отвечает интересам США", а его "план прекращения войны действительно будет лучше для Украины".
  • 28 августа он заявил, что в случае избрания признает право России на оккупированные территории Украины, а также заблокирует вступление Киева в НАТО.

Читайте также: Конкурент Трампа захотел отдать Путину территории Украины. Эксперты объяснили причину 

Дмитрий Гриниченко
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