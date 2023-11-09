"Путин и Си пускают слюни". У республиканцев раскритиковали противников помощи Украине

Одна из возможных кандидатов в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли раскритиковала своего конкурента Вивека Рамасвами, который критикует помощь Украине. Об этом она заявила на очередных республиканских дебатах, цитирует ее The Hill.

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По ее словам, диктаторы Владимир Путин и Си Цзиньпин "пускают слюни" от идеи, что противник военной помощи союзникам и изоляционист станет президентом США.

"Я говорю вам, что у Путина и Си слюнки текут при мысли, что кто-то вроде него может стать президентом", — сказала Хейли о Рамасвами.

Также она назвала его "отбросом".

На дебатах Рамасвами назвал президента Владимира Зеленского "нацистом" и нарвался на волну критики. В его штабе заявили, что он "имел в виду другое".

25 августа 2023 года Рамасвами выступил против помощи Украине, поскольку это "не отвечает интересам США", а его "план прекращения войны действительно будет лучше для Украины".

28 августа он заявил, что в случае избрания признает право России на оккупированные территории Украины, а также заблокирует вступление Киева в НАТО.

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