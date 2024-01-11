Десантис возмущен, что деньги США пошли на украинские пенсии. Зеленский: Пусть дает на ВСУ

Президент также заверил, что поможет Десантису финансово, когда тот станет пенсионером, – в благодарность за помощь Украине от США

Рон Десантис (Фото: ЕРА)

Президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями балтийских медиа прокомментировал возмущение республиканца Рона Десантиса, который является кандидатом в президенты США, тем, что деньги Штатов якобы пошли на зарплаты украинским чиновникам и выплаты пенсионерам. Зеленский в ответ предложил Десантису изменить позицию и выделять средства на украинских военнослужащих.

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10 января прошли дебаты между кандидатами-республиканцами Никки Хейли и Роном Десантисом. Хейли выступила за продолжение оказания помощи Украине, а Десантис назвал ее "вторым Байденом" и призвал "сосредоточиться на наших проблемах здесь дома".

"Она (Хейли. – ред.) поддерживает эти $106 млрд (запрос Белого дома, направленный в октябре 2023-го в Конгресс США на помощь Украине, Израилю и на другие потребности. – ред.) <…> Куда делась часть этих денег? Они потратили десятки миллиардов долларов на зарплаты украинским государственным чиновникам. Они платили пенсии украинским пенсионерам из ваших налоговых долларов", – заявил Десантис.

На фоне этого заявления во время пресс-конференции в Риге один из журналистов спросил Зеленского, что бы он сказал республиканским кандидатам и избирателям США, чтобы убедить их в необходимости поддерживать Украину.

"Десантис может изменить свою позицию и давать миллионы на наших военных. Но он и такие, как он, отказали помогать нашим военным с заработной платой и сказали, что это вопрос сугубо Украины. Можно громко говорить о том, что мы защищаем общие ценности и защищаем демократию," а потом сказать: "Ну, на военных мы не можем, потому что мы страна НАТО и мы не можем поддерживать войну", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украине нужна была помощь в бюджет, а бюджет уже распределяет, куда идут эти средства.

"Десантис должен знать, он человек молодой. И, наверное, он не понимает, что такое поддерживать пенсионеров, которые [живут] во время войны. Но большинство денег, которые нам давали США на оружие – это миллиарды, я им очень благодарен – больше 70% этих денег остались в США. И это знают люди, которые нам помогали этим оружием. Потому что это оружие не бесплатное, эти деньги получали предприятия США, эти деньги получали там люди. Думаю, что и американские пенсионеры тоже", – сказал президент.

Он добавил, что когда Десантис станет пенсионером, а Украина победит в войне, то он ему "лично поможет финансовой благодарностью за то, что США помогали нашим пенсионерам".

В сентябре 2023-го Десантис выступил против членства Украины в НАТО, заявив, что это якобы "не в интересах безопасности США".

В ноябре конкурент Десантиса Никки Хейли заявила, что Владимир Путин и Си Цзиньпин "пускают слюну" от идеи, что противник военной помощи союзникам и изоляционист станет президентом США.

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