Номінант Трампа на главу Пентагону Піт Гегсет ще не має чіткої позиції щодо України – Волкер

Курт Волкер зазначив, що були випадки, коли Гегсет висловлювався про Україну позитивно, кажучи про її "стійкість та опір російській агресії"

Піт Гегсет (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Ветеран американської армії та ведучий Fox News Піт Гегсет, якого майбутній президент США Дональд Трамп обрав міністром оборони, навряд чи сформулював чітку думку щодо російсько-української війни. Таку думку в інтерв'ю LIGA.net в YouTube висловив колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

"Я не думаю, що Гегсет сформулював дуже чіткі погляди на будь-які з цих питань [які стосуються війни Росії проти України]. Переважно, коли він був поза військовою службою, він зосереджувався на питаннях ветеранів і сімей військовослужбовців і розвинув власну медіаперсоналію як ведучій Fox News", – сказав він.

Волкер зазначив, що були випадки, коли Гегсет висловлювався про Україну позитивно, кажучи про її "стійкість та опір російській агресії". Крім того, кандидат в очільники Пентагону, за словами спікера, закликав США продовжувати підтримувати Україну.

"Тому я просто думаю, що він ще не сформував свою позицію щодо цього", – підсумував Волкер.