Трамп заявил, что встреча с Путиным уже организовывается

Ранее Трамп уже говорил, что встреча с Путиным будет – предполагал, что не позже, чем через полгода, но не раньше его инаугурации

Дональд Трамп (Фото: EPA / ALLISON ROBBERT)

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что готовится его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным, но не назвал конкретных сроков. Заявление Трампа прозвучало 9 января во время выступления перед губернаторами-республиканцами в Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, передает Reuters.

"Он хочет встретиться, и мы это организовываем", – сказал Трамп.

Он подчеркнул, что Путин говорил о желании встретиться даже публично.

Трамп снова заявил о необходимости покончить с кровавой войной.

18 декабря Зеленский заявил, что сообщил Трампу о своем желании не торопиться, чтобы не навредить Украине.

7 января Трамп допустил, что мог бы встретиться с российским диктатором "гораздо быстрее чем через шесть месяцев". Однако подчеркнул, что встреча до инаугурации была бы неуместной.

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