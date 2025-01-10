Трамп заявив, що зустріч із Путіним вже організовується
Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що готується його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, але не назвав конкретних термінів. Заява Трампа прозвучала 9 січня під час виступу перед губернаторами-республіканцями в Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида, передає Reuters.
"Він хоче зустрітися, і ми це організовуємо", – сказав Трамп.
Він наголосив, що Путін говорив про бажання зустрітись навіть публічно.
Трамп знову заявив про необхідність покінчити з кривавою війною.
- 18 грудня Зеленський заявив, що повідомив Трампу про своє бажання не поспішати, щоб не нашкодити Україні.
- 7 січня Трамп допустив, що міг би зустрітися з російським диктатором "значно швидше ніж через шість місяців". Однак наголосив, що зустріч до інавгурації була б недоречною.
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