Трамп заявив, що зустріч із Путіним вже організовується

Раніше Трамп вже казав, що зустріч із Путіним буде – припускав, що не пізніше, ніж за пів року, але не раніше його інавгурації

Дональд Трамп (Фото: EPA / ALLISON ROBBERT)

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що готується його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, але не назвав конкретних термінів. Заява Трампа прозвучала 9 січня під час виступу перед губернаторами-республіканцями в Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида, передає Reuters.

"Він хоче зустрітися, і ми це організовуємо", – сказав Трамп.

Він наголосив, що Путін говорив про бажання зустрітись навіть публічно.

Трамп знову заявив про необхідність покінчити з кривавою війною.

18 грудня Зеленський заявив, що повідомив Трампу про своє бажання не поспішати, щоб не нашкодити Україні.

7 січня Трамп допустив, що міг би зустрітися з російським диктатором "значно швидше ніж через шість місяців". Однак наголосив, що зустріч до інавгурації була б недоречною.

Читайте також: Блінкен: Україні доведеться ухвалити фундаментальне рішення – перемовини чи боротьба