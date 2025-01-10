FT: У Європі побоюються, що Трамп скасує санкції Байдена проти Росії й не тільки

Поінформовані особи кажуть, що Трамп може піти на це лише тому, що це укази Байдена

Дональд Трамп (Фото: instagram.com/realdonaldtrump)

У Європі стурбовані тим, що після вступу на посаду президента США Дональд Трамп може спробувати скасувати "сотні указів та санкцій" Джо Байдена, зокрема проти Росії. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на неназваних трьох осіб, поінформованих щодо ситуації.

За їхніми словами, високопосадовці Єврокомісії доручили переглянути укази Байдена: від санкцій проти Росії до торгівлі та кібербезпеки. У ЄС хочуть з'ясувати, які скасування можуть найсильніше підірвати заходи блоку.

"Побоювання викликає те, що він вирішує скасувати рішення лише тому, що Байден їх уже зробив. Нам потрібно знати, як це може вплинути на нас", – сказав один з анонімних співрозмовників.

Однак найбільше чиновників непокоїть ймовірність скасування саме санкцій проти Росії, які були запроваджені з 2022 року після повномасштабного вторгнення. Вони сподіваються, що Трамп все ж таки вирішить зберегти ці санкції, щоб використовувати як важіль у будь-яких можливих переговорах з РФ щодо припинення вогню, передає FT.

Водночас представник перехідної команди Трампа заявив, що той отримав "рішучий мандат" на те, щоб виконати обіцянки, які дав під час передвиборчої кампанії.

3 січня Волкер заявив, що у номінанта Трампа на главу Пентагону Хегсета ще немає чіткої позиції щодо України.

5 січня Зеленський емоційно прокоментував рішення запровадити санкції проти РФ лише після 24 лютого 2022 року.

8 січня кандидат у спецпредставники в Україні Кіт Келлог заявив, що хоче знайти рішення війни в Україні за 100 днів після інавгурації Трампа.

9 січня Трамп заявив, що зустріч із Путіним вже організовується.