Шольц не думает, что США прекратят поддержку Украины после инаугурации Трампа
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц не ожидает, что США прекратят военную помощь Украине после инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа. Об этом он сказал на пресс-конференции в Берлине, передает The Guardian.

Шольц рассказал, что он уже дважды разговаривал с Трампом с момента проведения выборов в США в ноябре 2024 года. По его словам, между двумя сторонами сейчас ведется "интенсивный" дипломатический диалог.

Шольц на фоне этого отметил, что можно надеяться на хорошее сотрудничество между Европой и США в будущем в разных вопросах. В том числе, и в поддержке Украины.

"Поэтому я не ожидаю, что США прекратят поддерживать Украину в ее защите", – резюмировал немецкий канцлер.

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