Шольц не думает, что США прекратят поддержку Украины после инаугурации Трампа

По словам немецкого канцлера, есть надежды на хорошее сотрудничество между США и Европой в разных вопросах

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц не ожидает, что США прекратят военную помощь Украине после инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа. Об этом он сказал на пресс-конференции в Берлине, передает The Guardian.

Шольц рассказал, что он уже дважды разговаривал с Трампом с момента проведения выборов в США в ноябре 2024 года. По его словам, между двумя сторонами сейчас ведется "интенсивный" дипломатический диалог.

Шольц на фоне этого отметил, что можно надеяться на хорошее сотрудничество между Европой и США в будущем в разных вопросах. В том числе, и в поддержке Украины.

"Поэтому я не ожидаю, что США прекратят поддерживать Украину в ее защите", – резюмировал немецкий канцлер.

31 декабря 2024 года Шольц пообещал поддерживать Украину "как никто другой в Европе" в 2025 году.

2 января 2025 года лидер партии Шольца заявила, что нужно продолжать общаться с Путиным по телефону. Только так, по ее мнению, можно понять, что нужно делать для завершения полномасштабной войны.

11 января президент США Байден заявил, что если Трамп решит остановить помощь Украине, то многие конгрессмены будут против.