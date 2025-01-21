Шольц заявил, что Трамп будет "держать мир в неизвестности" в ближайшие годы

Немецкий канцлер заявил, что сотрудничество США и Европы важно для экономической ситуации и безопасности в целом

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что президент США Дональд Трамп будет "держать мир в неизвестности" в ближайшие годы. Вместе с тем, выступая на форуме в Давосе, он выразил осторожный оптимизм касательно сотрудничества США и Европы.

По словам Шольца неизвестность будет касаться вопросов энергетической и климатической политики, торговли и внешней политики.

"Соединенные Штаты – наш ближайший союзник за пределами Европы. И я сделаю все, что в моих силах, чтобы так и оставалось. Мои первые хорошие беседы с президентом Трампом, а также контакты между нашими советниками указывают в этом направлении", – сказал Шольц.

Он отметил, что сотрудничество Европы и США имеет ключевое значение для безопасности в мире и экономического прогресса. Однако канцлер подчеркнул, что Европа все же должна стать более самостоятельной.

17 января Шольц заявил, что дружба Маска с ультраправыми угрожает демократии в Европе.

Также немецкий канцлер заявлял, что не думает, что США прекратят поддержку Украины после инаугурации Трампа.