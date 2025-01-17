Шольц: Дружба Маска с ультраправыми угрожает демократии в Европе
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что дружеские отношения миллиардера Илона Маска с ультраправыми ставят под угрозу демократию в Европе. Слова политика передает издание Politico.

Шольц напомнил, что Маск "поддерживает ультраправых везде в Европе – в Великобритании, Германии, во многих, многих других странах".

Канцлер считает, что это "совершенно неприемлемо".

"Это ставит под угрозу демократическое развитие Европы, это ставит под угрозу наше сообщество и это должно критиковаться", – заявил глава немецкого правительства.

Шольц заявил. что он не против того, чтобы Маск выражал свою свободу слова, но переход Маска на сторону ультраправых "неприемлем", неважно, продиктовано это бизнес-интересами или по соображениям, связанным с его собственной политической позицией.

Эти слова являются частью продолжающегося спора между Шольцом и Маском, который, в свою очередь, называл канцлера "дураком" и заявлял, что тот проиграет немецкие федеральные выборы.

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