После критики от Маска отставки лидера британских ультраправых потребовала часть партии

Найджел Фарадж утверждает, что остается на связи с миллиардером и все еще дружит с ним

Найджел Фарадж (Фото: ADAM VAUGHAN / EPA)

Группа из 10 советников ультраправой британской партии Reform UK подала в отставку, пытаясь добиться от Найджела Фараджа ухода с должности лидера политсилы. Об этом сообщает издание Politico.

Все советники принадлежат к региону Дербишир, который считается ключевым для электоральной экспансии Reform UK. 10 января они заявили, что нынешнее руководство политсилы "либо некомпетентное, либо злонамеренное" и раскритиковали Фараджа за его "автократическую манеру".

Массовая отставка состоялась менее чем через неделю после того, как американский миллиардер Илон Маск требовал, чтобы лидер Reform UK покинул свой пост, утверждая, что у того нет качеств, необходимых для руководства политсилой.

В то же время, еще в декабре Фарадж и Маск казались союзниками, когда их сфотографировали вместе в резиденции новоизбранного президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде, отмечает Politico.

Но после того, как Фарадж дистанцировался от радикального политика Томми Робинсона, Маск разорвал отношения с ним, утверджает СМИ. Миллиардер – активный сторонник Робинсона, основателя ультраправой исламофобной организации Английская лига обороны, который сейчас находится в британской тюрьме за неуважение к суду.

Этот противоречивый лидер в последнее время стал разъединяющим фактором в Reform UK, и члены партии раскололись насчет того, поддерживать ли Робинсона, отмечает издание.

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Ранее на этой же неделе кандидат от Reform UK на пост мэра Лондона Говард Кокс покинул политсилу. Это произошло после конфликта политика со своими сопартийцами по поводу его поддержки того "за что [Робинсон] борется".

Подчеркивая раскол внутри Reform UK, бывшие советники призывают бывшего заместителя главы политсилы Бена Хабиба занять пост руководителя. Последний считает Робинсона политическим заключенным, а Маск недавно распространил несколько сообщений Хабиба с призывом освободить лидера Английской лиги обороны.

Фарадж заявил, что не собирается уходить в отставку, и назвал бывших советников членами "преступной группы", которая не была проверена должным образом.

Он утверждает, что остается на связи с Маском и все еще дружит с миллиардером.

Партия Reform UK занимает пять мест в нижней палате британского парламента и находится в оппозиции.

В 2006-2016 годах Фарадж возглавлял выступавшую за выход из Евросоюза Партию независимости Соединенного Королевства (UKIP). При евроскептических взглядах Фарадж несколько раз являлся депутатом Европарламента.

В 2015 году Фарадж призвал жителей Нидерландов проголосовать на референдуме против ратификации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.

На последних выборах Фарадж заявил, что российско-украинская война якобы была "следствием расширения ЕС и НАТО". Впоследствии он добавил: "Мы спровоцировали эту войну. Конечно, это его [Путина] вина. Он использовал то, что мы сделали". После этого политика раскритиковали и консерваторы, и лейбористы.