Фарадж заявил о "вине" ЕС в НАТО за войну России – его раскритиковали и правые, и левые

Найджел Фарадж (Фото: NEIL HALL / EPA)

И действующий британский премьер от консерваторов Риши Сунак, и его конкурент-лидер лейбористов Кир Стармер подвергли критике заявления главы партии Reform UK Найджела Фараджа, заявившего, что якобы Евросоюз и НАТО "спровоцировали" вторжение России в Украину путем расширения на восток. Об этом сообщает издание Politico.

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"То, что он сказал, абсолютно неправильно и только на руку [российскому диктатору Владимиру Путину]. Такой вид умиротворения опасен для безопасности Великобритании, безопасности наших союзников, которые полагаются на нас, и только еще больше ободряет Путина", – заявил Сунак.

Политик добавил, что Путин стоит за выбросом нервно-паралитических веществ на "улицы Британии" (вероятно, речь идет об отравлении Скрипалей).

Лидер лейбористов назвал комментарии Фараджа "позорными". Он добавил, что исключительно Россия несет ответственность за вторжение в Украину.

"Каждый, кто баллотируется в парламент, должен четко отдавать себе отчет, что Россия является агрессором, Путин несет ответственность, и что мы стоим с Украиной, как мы делали с начала этого конфликта. Парламент говорил об этом в один голос с начала конфликта", – заявил Стармер.

Фарадж сделал свое заявление в интервью BBC 21 июня в преддверии всеобщих выборов в Британии, запланированных на 4 июля. В программе политика критиковали за сообщение в соцсети, которое он сделал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году. В посте он написал, что война якобы была "следствием расширения ЕС и НАТО".

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На вопрос, придерживается ли он этих взглядов сейчас, Фарадж заявил, что десятилетиями предупреждал о расширении как НАТО, так и Евросоюза.

Он заявил: "Мы спровоцировали эту войну. Конечно, это его [Путина] вина. Он использовал то, что мы сделали".

Спикер лейбористов Джон Гили заявил, что эти комментарии "раскрывают настоящее лицо Найджела Фараджа: апологета Путина, которому никогда не следует доверять безопасность нашей страны".

Бывший министр обороны от консерваторов Бен Уоллес сравнил Фараджа с "занудой в пабе, которого мы все встречали в конце бара".

В то же время Фарадж написал в X (экс-Twitter) следующее: "Я один из немногих людей, которые были последовательными и честными в отношении войны с Россией. Путин ошибся, вторгнувшись в суверенное государство, а ЕС ошибся, расширившись на восток. Чем быстрее мы это осознаем тем ближе мы будем к прекращению войны и установлению мира".

По последнему опросу We Think, на следующих выборах первое место должны занять лейбористы с 43%, после них идут консерваторы с 22%. Правопопулистская партия Фараджа может занять третье место с 13%.

В 2006-2016 годах Фарадж возглавлял выступавшую за выход из Евросоюза Партию независимости Соединенного Королевства (UKIP). При евроскептических взглядах Фарадж несколько раз являлся депутатом Европарламента.

В 2015 году Фарадж призвал жителей Нидерландов проголосовать на референдуме против ратификации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.

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