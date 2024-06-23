Топполітик Британії заявив про "вину" ЄС і НАТО у війні – його розкритикували й праві, і ліві

Найджел Фарадж (Фото: NEIL HALL / EPA)

І чинний британський прем'єр від консерваторів Ріші Сунак, і його конкурент-лідер лейбористів Кір Стармер розкритикували заяви голови партії Reform UK Найджела Фараджа, який заявив, що нібито Євросоюз та НАТО "спровокували" вторгнення Росії в Україну шляхом розширення на схід. Про це повідомляє видання Politico.

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"Те, що він сказав, є абсолютно неправильним і лише на руку [російському диктатору Володимиру Путіну]. Такий вид умиротворення небезпечний для безпеки Великої Британії, безпеки наших союзників, які покладаються на нас, і тільки ще більше підбадьорює Путіна", – заявив Сунак.

Політик додав, що Путін стоїть за викидом нервово-паралітичних речовин на "вулиці Британії" (ймовірно, йдеться про отруєння Скрипалів).

Лідер лейбористів назвав коментарі Фараджа "ганебними". Він додав, що винятково Росія несе відповідальність за вторгнення в Україну.

"Кожен, хто балотується в парламент, має чітко усвідомлювати, що Росія є агресором, Путін несе відповідальність і що ми стоїмо з Україною, як ми робили з початку цього конфлікту. Парламент говорив про це в один голос з початку конфлікту", – заявив Стармер.

Фарадж зробив свою заяву в інтерв'ю BВC 21 червня напередодні загальних виборів у Британії, запланованих на 4 липня. У програмі політика критикували за допис у соцмережі, який він зробив після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році. У пості він написав, нібито війна була "наслідком розширення ЄС і НАТО".

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На запитання, чи дотримується він цих поглядів зараз, Фарадж заявив, що десятиліттями попереджав про розширення як НАТО, так і Євросоюзу.

Він заявив: "Ми спровокували цю війну. Звичайно, це його [Путіна] вина. Він використав те, що ми зробили".

Речник лейбористів Джон Гілі заявив, що ці коментарі "розкривають справжнє обличчя Найджела Фараджа – апологета Путіна, – якому ніколи не слід довіряти безпеку нашої країни".

Колишній міністр оборони від консерваторів Бен Воллес порівняв Фараджа з "занудою в пабі, якого ми всі зустрічали в кінці бару".

Натомість Фарадж написав у X (екс-Twitter) таке: "Я один із небагатьох людей, які були послідовними та чесними щодо війни з Росією. Путін помилився, вторгнувшись у суверенну державу, а ЄС помилився, розширившись на схід. Чим швидше ми це усвідомимо, тим ближче будемо до припинення війни та встановлення миру".

За останнім опитуванням We Think, на наступних виборах перше місце мають посісти лейбористи з 43%, після них йдуть консерватори з 22%. Правопопулістська партія Фараджа може зайняти третє місце з 13%.

У 2006-2016 роках Фарадж очолював Партію незалежності Сполученого Королівства (UKIP), що виступала за вихід з Євросоюзу. При євроскептичних поглядах Фарадж декілька разів був депутатом Європарламенту.

У 2015-му Фарадж закликав жителів Нідерландів проголосувати на референдумі проти ратифікації Угоди про асоціацію між ЄС та Україною.

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