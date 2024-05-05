У Британії пройшли останні вибори перед парламентськими. Результати сумні для Сунака

Ріші Сунак (Фото: EPA / JASON ALDEN)

У Великій Британії в суботу, 4 травня, відбулися місцеві вибори – останнє волевиявлення перед майбутніми виборами до парламенту. Їхні результати, як вказує BBC, виявилися сумними для Консервативної партії, яка зараз є при владі, та її лідера Ріші Сунака.

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Громадяни Великої Британії обирали близько 2600 членів місцевих рад, 11 мерів, членів Лондонської асамблеї. Крім того, цього дня відбулися і проміжні вибори до Палати громад, нижньої палати британського парламенту, на одному з округів у Ланкаширі, графстві на північному заході Англії.

Перемогу на виборах здобула Лейбористська партія, яка збільшила своє представництво до 1140 мандатів (на 180 мандатів більше, ніж було раніше) та забрала у консерваторів більшість у восьми місцевих радах, включно з Мілтон-Кінз та Нанінтон.

За оцінками BBC, у ключових округах лейбористи покращили результати на 3% порівняно з 2021 роком. Найбільшу перемогу Лейбористська партія здобула на проміжних виборах в окрузі Блекпул-Південь, де її кандидат Кріс Вебб розгромив консерватора Девіда Джонса, набравши майже 59% голосів.

Мер Лондона Садік Хан, який теж балотувався від лейбористів, здобув упевнену перемогу над консерваторкою Сюзан Холл (43,8% проти 32,7%) та залишиться на посаді третій термін поспіль.

Консервативна партія за підсумками виборів втратила майже половину мандатів, які у неї були, – близько 470 з 989. Торі втратили контроль над десятьма місцевими радами.

У двох із них – Танбридж-Вельс і Дорсет – більшість здобула Партія ліберальних демократів, яка отримала на виборах у суботу навіть більше мандатів, ніж консерватори – 521.

Хороші результати також продемонструвала Зелена партія, яка збільшила своє представництво у порівнянні з попередніми виборами більше ніж на 70 мандатів. Вона збільшила свою частку голосів у районах з великим мусульманським населенням, а також у районах з великою кількістю студентів.