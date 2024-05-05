В Британии прошли последние выборы перед парламентскими. Результаты грустные для Сунака

Риши Сунак (Фото: EPA / JASON ALDEN)

В Великобритании в субботу, 4 мая, состоялись местные выборы – последнее волеизъявление перед предстоящими выборами в парламент. Их результаты, как указывает BBC, оказались печальными для Консервативной партии, которая сейчас находится у власти, и ее лидера Риши Сунака.

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Граждане Великобритании выбирали около 2600 членов местных советов, 11 мэров, членов Лондонской ассамблеи. Кроме того, в этот же день состоялись промежуточные выборы в Палату общин, нижнюю палату британского парламента, на одном из округов в Ланкашире, графстве на северо-западе Англии.

Победу на выборах одержала Лейбористская партия, которая увеличила свое представительство до 1140 мандатов (на 180 мандатов больше, чем было раньше) и забрала у консерваторов большинство в восьми местных советах, включая Милтон-Кинз и Нанинтон.

По оценкам BBC, в ключевых округах лейбористы улучшили результаты на 3% по сравнению с 2021 годом. Самую большую победу Лейбористская партия одержала на промежуточных выборах в округе Блэкпул-Юг, где ее кандидат Крис Уэбб разгромил консерватора Дэвида Джонса, набрав почти 59% голосов.

Мэр Лондона Садик Хан, тоже баллотировавшийся от лейбористов, одержал уверенную победу над консерватором Сюзан Холл (43,8% против 32,7%) и останется в должности третий срок подряд.

Консервативная партия по итогам выборов потеряла почти половину находившихся у нее мандатов – около 470 из 989. Тори потеряли контроль над десятью местными советами.

В двух из них – Танбридж-Уэльс и Дорсет – большинство завоевала Партия либеральных демократов, получившая на выборах в субботу даже больше мандатов, чем консерваторы – 521.

Хорошие результаты также продемонстрировала Зеленая партия, увеличившая свое представительство по сравнению с предыдущими выборами более чем на 70 мандатов. Она увеличила свою часть голосов в районах с большим мусульманским населением, а также в районах с большим количеством студентов.