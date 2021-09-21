Отравление Скрипалей. Британия выдвинула обвинения руководителю боевой группы ГРУ России

Великобритания предъявила обвинения третьему агенту ГРУ России, которого подозревают в причастности к отравлению ядом из группы Новичок экс-разведчика ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018-м. Он руководил боевой группой российских агентов, сообщает BBC News.

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В полиции сообщили, что третьего причастного к отравлению Скрипалей агента ГРУ зовут Денис Сергеев. В Великобританию он прилетел под именем Сергей Федотов. По данным источников BBC, он руководил нападением на Скрипалей.

Кроме того, в полиции впервые подтвердили настоящие имена других причастных к отравлению агентов – Анатолия Чепиги (псевдоним – Руслан Боширов) и Александра Мишкина (Александр Петров).

"Теперь у нас есть доказательства, связывающие их с ГРУ. Все трое – опасные личности", – заявили в полиции Великобритании.

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Detectives also uncovered evidence confirming the real identities of the suspects:



'Sergey Fedotov' Denis Sergeev

'Alexander Petrov' Alexander Mishkin

'Ruslan Boshirov' Anatoliy Chepiga



They have all previously worked together for the 'GRU' in operations outside Russia pic.twitter.com/kbtno9jLCO — Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 21, 2021

Сообщается, что вся группа прилетела в Лондон 2 марта 2018-го, однако Мишкин и Чепига – в аэропорт Гатвик, а Сергеев – в Хитроу. По данным британской полициии, все они несколько раз встречались в Лондоне во время этой поездки.

4 марта Мишкин и Чепига поехали в Солсбери, где и произошло отравление Скрипаля, сообщают в агентстве. Сергеев в Солсбери не ездил, все время был в Лондоне и в последний момент взял билет на самолет в Москву, покинул Британию в 13:45 4 марта. Чепига и Мишкин вылетели в тот же день в 22:30.

Британская полиция заявила, что теперь у них есть доказательства: все эти люди действовали как одна команда. Их обвиняют в заговоре с целью убийства, покушении на убийство, причинении тяжелых повреждений, использовании и хранении химического оружия. Вероятно, они находятся в РФ, в ближайшее время информацию о них передадут в Интерпол.

Журналисты отмечают, что Сергеев ранее фигурировал в журналистских расследованиях BBC, Bellingcat и чешского Respekt. В частности сообщалось, что он был в Болгарии, когда там отравили ядом Новичок оружейного бизнесмена Эмилиана Гебрева.

Кроме того, в 2014-м вместе с Мишкиным Сергеев приезжал в Чехию, где через несколько месяцев произошли взрывы на оружейных складах во Врбетице. По версии чешских правоохранителей, их устроила ГРУ РФ – агенты Мишкин и Чепига.

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Марк Сировой

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