Отравление Скрипалей. Британия выдвинула обвинения руководителю боевой группы ГРУ России

Великобритания предъявила обвинения третьему агенту ГРУ России, которого подозревают в причастности к отравлению ядом из группы Новичок экс-разведчика ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018-м. Он руководил боевой группой российских агентов, сообщает BBC News.

В полиции сообщили, что третьего причастного к отравлению Скрипалей агента ГРУ зовут Денис Сергеев. В Великобританию он прилетел под именем Сергей Федотов. По данным источников BBC, он руководил нападением на Скрипалей.

Кроме того, в полиции впервые подтвердили настоящие имена других причастных к отравлению агентов – Анатолия Чепиги (псевдоним – Руслан Боширов) и Александра Мишкина (Александр Петров).

"Теперь у нас есть доказательства, связывающие их с ГРУ. Все трое – опасные личности", – заявили в полиции Великобритании.

Detectives also uncovered evidence confirming the real identities of the suspects:



'Sergey Fedotov' Denis Sergeev

'Alexander Petrov' Alexander Mishkin

'Ruslan Boshirov' Anatoliy Chepiga



They have all previously worked together for the 'GRU' in operations outside Russia pic.twitter.com/kbtno9jLCO