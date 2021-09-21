Отравление Скрипалей. Британия выдвинула обвинения руководителю боевой группы ГРУ России
Великобритания предъявила обвинения третьему агенту ГРУ России, которого подозревают в причастности к отравлению ядом из группы Новичок экс-разведчика ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018-м. Он руководил боевой группой российских агентов, сообщает BBC News.
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В полиции сообщили, что третьего причастного к отравлению Скрипалей агента ГРУ зовут Денис Сергеев. В Великобританию он прилетел под именем Сергей Федотов. По данным источников BBC, он руководил нападением на Скрипалей.
Кроме того, в полиции впервые подтвердили настоящие имена других причастных к отравлению агентов – Анатолия Чепиги (псевдоним – Руслан Боширов) и Александра Мишкина (Александр Петров).
"Теперь у нас есть доказательства, связывающие их с ГРУ. Все трое – опасные личности", – заявили в полиции Великобритании.
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Detectives also uncovered evidence confirming the real identities of the suspects:— Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 21, 2021
'Sergey Fedotov' Denis Sergeev
'Alexander Petrov' Alexander Mishkin
'Ruslan Boshirov' Anatoliy Chepiga
They have all previously worked together for the 'GRU' in operations outside Russia pic.twitter.com/kbtno9jLCO
Сообщается, что вся группа прилетела в Лондон 2 марта 2018-го, однако Мишкин и Чепига – в аэропорт Гатвик, а Сергеев – в Хитроу. По данным британской полициии, все они несколько раз встречались в Лондоне во время этой поездки.
4 марта Мишкин и Чепига поехали в Солсбери, где и произошло отравление Скрипаля, сообщают в агентстве. Сергеев в Солсбери не ездил, все время был в Лондоне и в последний момент взял билет на самолет в Москву, покинул Британию в 13:45 4 марта. Чепига и Мишкин вылетели в тот же день в 22:30.
Британская полиция заявила, что теперь у них есть доказательства: все эти люди действовали как одна команда. Их обвиняют в заговоре с целью убийства, покушении на убийство, причинении тяжелых повреждений, использовании и хранении химического оружия. Вероятно, они находятся в РФ, в ближайшее время информацию о них передадут в Интерпол.
Журналисты отмечают, что Сергеев ранее фигурировал в журналистских расследованиях BBC, Bellingcat и чешского Respekt. В частности сообщалось, что он был в Болгарии, когда там отравили ядом Новичок оружейного бизнесмена Эмилиана Гебрева.
Кроме того, в 2014-м вместе с Мишкиным Сергеев приезжал в Чехию, где через несколько месяцев произошли взрывы на оружейных складах во Врбетице. По версии чешских правоохранителей, их устроила ГРУ РФ – агенты Мишкин и Чепига.
- 4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен произведенным в СССР веществом нервно-паралитического действия Новичок экс-разведчик ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 30 июня в расположенном рядом Эймсбери обнаружили еще двух человек – Дону Стерджесс и Чарльза Роули, отравившихся Новичком. Женщина скончалась, мужчина ослеп и утратил чувствительность конечностей.
- 5 сентября были обвинены возможные исполнители отравления - агенты ГРУ РФ Александр Мишкин (по легенде – Александр Петров) и Анатолий Чепига (по легенде – Руслан Боширов). Кремль назвал это "провокацией", а в МИД РФ заявили, что имена им "ничего не говорят". С обвинениями в адрес российских агентов согласились лидеры США, Франции, ФРГ и Канады.
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