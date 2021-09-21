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Россия виновна в убийстве Литвиненко. Агенты действовали под контролем властей РФ – ЕСПЧ

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2021, 12:34
Россия виновна в убийстве Литвиненко. Агенты действовали под контролем властей РФ – ЕСПЧ - Фото
Александр Литвиненко (скриншот видео)

Европейский суд по правам человека признал Россию ответственной за убийство экс-сотрудника ФСБ РФ Александра Литвиненко, который был отравлен полонием-210 в Великобритании в 2006 году. Об этом сообщается на сайте суда.

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Отмечается, что британское следствие ранее установило – Литвиненко отравили россияне Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун.

ЕСПЧ же установил наличие веских доказательств того, что при отравлении Литвиненко Луговой и Ковтун действовали как агенты российского государства.

"Луговой и Ковтун действовали по указанию или под контролем российской власти", – заявили в суде.

В ЕСПЧ также отметили, что правительство России не предоставило никаких других удовлетворительных и убедительных объяснений отравления, а также не опровергло выводы расследования Великобритании.

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Кроме того, суд установил, что российские власти не провели эффективного расследования в РФ, которое могло бы помочь установить факты, выявить и наказать виновных в убийстве.

В связи с этими выводами ЕСПЧ обязал Россию выплатить вдове погибшего Марине Литвиненко 100 000 евро за моральный ущерб и компенсировать 22 500 евро судебных издержек.

  • Литвиненко работал в ФСБ РФ, а в 2000 году, когда против него открыли уголовные дела в России, переехал в Великобританию.
  • 23 ноября 2006 года Литвиненко умер. По выводам британского следствия, ему подмешали в чай радиоактивный полоний-210 депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой (бывший коллега Литвиненко по ФСБ) и бизнесмен Дмитрий Ковтун, который в прошлом был сотрудником ГРУ.
  • 21 января 2016-го судья Высшего суда Лондона Роберт Оуэн представил доклад по результатам публичного дознания, в котором утверждалось, что убийство Литвиненко было, предположительно, одобрено президентом РФ Владимиром Путиным.

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Марк Сировой
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