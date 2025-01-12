Після критики від Маска відставки лідера британських ультраправих зажадала частина партії

Найджел Фарадж стверджує, що залишається на зв'язку з мільярдером і все ще дружить з ним

Найджел Фарадж (Фото: ADAM VAUGHAN / EPA)

Група з 10 радників ультраправої британської партії Reform UK подала у відставку, намагаючися домогтися від Найджела Фараджа залишення посади лідера політсили. Про це повідомляє видання Politico.

Усі радники належать до регіону Дербішир, що вважається ключовим для електоральної експансії Reform UK. 10 січня вони заявили, що нинішнє керівництво політсили "або некомпетентне, або зловмисне" та розкритикували Фараджа за його "автократичну манеру".

Масова відставка відбулася менш як через тиждень після того, як американський мільярдер Ілон Маск вимагав, аби лідер Reform UK покинув свій пост, стверджуючи, що той не має якостей, необхідних для керівництва політсилою.

Водночас ще у грудні Фарадж і Маск здавалися союзниками, коли їх сфотографували разом у резиденції новообраного президента США Дональда Трампа у Мар-а-Лаго у Флориді, зазначає Politico.

Але після того, як Фарадж дистанціювався від радикального політика Томі Робінсона, Маск розірвав стосунки з ним, стверджує ЗМІ. Мільярдер є активним прихильником Робінсона, засновника ультраправої ісламофобної організації Англійська ліга оборони, який зараз перебуває у британській тюрмі за неповагу до суду.

Цей суперечливий лідер останнім часом став роз'єднувальним фактором у Reform UK, і члени партії розкололися стосовно того, чи підтримувати Робінсона, зазначає видання.

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Раніше цього ж тижня кандидат від Reform UK на посаду мера Лондона Говард Кокс залишив політсилу. Це сталося після конфлікту політика зі своїми співпартійцями стосовно його підтримки того, "за що [Робінсон] бореться".

Підкреслюючи розкол усередині Reform UK, колишні радники закликають колишнього заступника очільника політсили Бена Хабіба зайняти пост керівника. Останній вважає Робінсона політичним в'язнем, а Маск нещодавно поширив декілька дописів Хабіба із закликом звільнити лідера Англійської ліги оборони.

Натомість Фарадж заявив, що не збирається йти у відставку, й назвав колишніх радників членами "злочинної групи", яка не була перевірена належним чином.

Він стверджує, що залишається на зв'язку з Маском і все ще дружить з мільярдером.

Партія Reform UK має п'ять місць у нижній палаті британського парламенту та перебуває в опозиції.

У 2006-2016 роках Фарадж очолював Партію незалежності Сполученого Королівства (UKIP), що виступала за вихід із Євросоюзу. Попри євроскептичні погляди, Фарадж декілька разів був депутатом Європарламенту.

У 2015-му Фарадж закликав жителів Нідерландів проголосувати на референдумі проти ратифікації Угоди про асоціацію між ЄС та Україною.

Під час останніх виборів Фарадж заявив, що російсько-українська війна нібито була "наслідком розширення ЄС і НАТО". Згодом він додав: "Ми спровокували цю війну. Звичайно, це його [Путіна] вина. Він використав те, що ми зробили". Після цього політика розкритикували і консерватори, і лейбористи.