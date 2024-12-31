Шольц заявил, что исход выборов в Германии не будет зависеть от "владельцев соцсетей"

Олаф Шольц (Фото: x.com/Bundeskanzler)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что исход выборов в стране решать точно не "владельцам каналов социальных сетей". Об этом он сказал в новогоднем обращении, передает The Guardian.

Он прямо не упомянул американского миллиардера Илона Маска после его высказываний в поддержку крайне правой партии Альтернатива для Германии (АдГ). Шольц подчеркнул, что "куда пойдет Германия" будут решать только граждане страны, а "владельцы каналов социальных сетей" не могут на это влиять.

"В наших дебатах можно простить человека, который иногда думает, что чем более радикальное мнение, тем больше внимания оно привлечет. Скорее судьба немецкого общества будет зависеть от подавляющего большинства разумных и порядочных людей", – сказал немецкий канцлер.

Шольц призвал немцев противостоять манипуляциям и отстаивать демократию.

20 декабря Илон Маск назвал "спасителем страны" ультраправую партию АдГ перед досрочными выборами в Германии.

27 декабря президент Германии распустил Бундестаг, досрочные выборы пройдут 23 февраля.

30 декабря в Германии Маска сравнили с Путиным и обвинили в попытке повлиять на выборы.