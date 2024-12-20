Маск поддержал пророссийскую партию АдГ перед досрочными выборами в Германии
Американский бизнесмен Илон Маск, который станет внешним советником в будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа, назвал ультраправую партию Альтернатива для Германии (АдГ) "спасителем страны". Об этом пишет Reuters.
АдГ известна своими пророссийскими и антиукраинскими взглядами. Отмечается, что партия занимает второе место в социологических опросах и может стать препятствием для формирования большинства в немецком парламенте. Однако основные политические силы страны, как правоцентристы, так и левоцентристы, отказываются сотрудничать с ней на национальном уровне.
Как напоминает Reuters, Германия готовится к досрочным выборам, которые состоятся 23 февраля после распада коалиционного правительства во главе с канцлером Олафом Шольцом.
Маск в X написал: "Только АдГ может спасти Германию". Он по-прежнему выражал поддержку другим антииммиграционным партиям в Европе.
Правительство Германии сообщило, что в курсе о заявлении Маска, но воздержалось от комментариев во время регулярной пресс-конференции. Маск также перепостил сообщение от немецкого правого блогера Наоми Зайбт, критиковавшей Фридриха Мерца, кандидата от консерваторов, лидирующего в опросах.
Генеральный секретарь партии Шольца Маттиас Мирш заявил, что Германия не нуждается в иностранном влиянии или "трампизме", добавив: "Держись как можно дальше, Илон".
Ранее Маск поддерживал АдН, когда критиковал немецкое правительство за его политику по поводу нелегальной миграции. В прошлом месяце он также призвал уволить итальянских судей, подвергших сомнению законность антимиграционных мер.
На сегодня АдН имеет поддержку около 18–19% избирателей перед предстоящими досрочными выборами.
- 16 декабря 2024 года парламент Германии выразил вотум недоверия Шольцу.
- Этому вотуму предшествовал распад властной коалиции в Германии из-за разногласий между партиями-участниками. Подробнее об этом и предстоящих выборах читайте в большом тексте LIGA.net.
- Газета Berliner Morgenpost заявила, что Социал-демократическая партия Германии, к которой принадлежит Шольц, планирует добавить в свою предвыборную программу положение о непредоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus. Это продолжает предыдущую линию канцлера по этому вопросу.
- В то же время, оппонент Шольца, политик из консервативного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявлял, что может выдвинуть Москве ультиматум относительно прекращения боевых действий. По его словам, он дал бы на исполнение 24 часа. Если Россия не сделает этого, он готов снабдить Украину крылатыми ракетами Taurus и позволить бить ими вглубь страны-агрессора.