Маск поддержал пророссийскую партию АдГ перед досрочными выборами в Германии

Германия готовится к досрочным выборам, которые состоятся 23 февраля после распада коалиционного правительства во главе с канцлером Олафом Шольцом

Илон Маск (Фото: ЕРА/CHRISTOPHE PETIT TESSON)

Американский бизнесмен Илон Маск, который станет внешним советником в будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа, назвал ультраправую партию Альтернатива для Германии (АдГ) "спасителем страны". Об этом пишет Reuters.

АдГ известна своими пророссийскими и антиукраинскими взглядами. Отмечается, что партия занимает второе место в социологических опросах и может стать препятствием для формирования большинства в немецком парламенте. Однако основные политические силы страны, как правоцентристы, так и левоцентристы, отказываются сотрудничать с ней на национальном уровне.

Как напоминает Reuters, Германия готовится к досрочным выборам, которые состоятся 23 февраля после распада коалиционного правительства во главе с канцлером Олафом Шольцом.

Маск в X написал: "Только АдГ может спасти Германию". Он по-прежнему выражал поддержку другим антииммиграционным партиям в Европе.

Правительство Германии сообщило, что в курсе о заявлении Маска, но воздержалось от комментариев во время регулярной пресс-конференции. Маск также перепостил сообщение от немецкого правого блогера Наоми Зайбт, критиковавшей Фридриха Мерца, кандидата от консерваторов, лидирующего в опросах.

Генеральный секретарь партии Шольца Маттиас Мирш заявил, что Германия не нуждается в иностранном влиянии или "трампизме", добавив: "Держись как можно дальше, Илон".

Ранее Маск поддерживал АдН, когда критиковал немецкое правительство за его политику по поводу нелегальной миграции. В прошлом месяце он также призвал уволить итальянских судей, подвергших сомнению законность антимиграционных мер.

На сегодня АдН имеет поддержку около 18–19% избирателей перед предстоящими досрочными выборами.