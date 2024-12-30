В Германии Маска сравнили с Путиным и обвинили в попытке повлиять на выборы

По словам главы социал-демократов, Маск, как и Путин, хочет погрузить Германию в хаос

Илон Маск (Фото: EPA)

В правительстве Германии обвиняют американского миллиардера Илона Маска во влиянии на предстоящие выборы после поддержки пророссийской партии Альтернатива для Германии (АдГ). Об этом заявила заместитель пресс-секретаря правительства Кристиана Хоффманн, передает ZDF.

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"На самом деле Илон Маск пытается повлиять на федеральные выборы посредством своих заявлений", – сказала она.

Хоффманн заявила, что Маск свободен выражать свое мнение. Но в его статье на Welt am Sonntag дается "предвыборная рекомендация для партии", которая подозревается в "правоэкстремистской принадлежности" и уже частично признана "право-экстремистского толка".

В то же время лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбейл сравнил Маска с российским диктатором Владимиром Путиным, передает Tages Spiegel.

"Илон Маск пытается делать то же, что и Владимир Путин. Оба хотят повлиять на наши выборы и, в частности, поддержать врагов демократии из АдГ. Они хотят, чтобы Германия была ослаблена и погрузилась в хаос", – сказал он газетам медиа-группы Funke.

По словам Клингбейла, демократия в Германии находится "под серьезной угрозой извне", поэтому демократам нужно объединиться, "несмотря на партийные линии".

6 ноября 2024 года стало известно, что правительственная коалиция распалась. Шольц объявил об увольнении Линднера.

16 декабря 2024 года парламент Германии выразил вотум недоверия Шольцу.

20 декабря Илон Маск назвал "спасителем страны" ультраправую партию АдГ перед досрочными выборами в Германии.

27 декабря президент Германии распустил Бундестаг, досрочные выборы пройдут 23 февраля.