В Германии Маска сравнили с Путиным и обвинили в попытке повлиять на выборы
Илон Маск (Фото: EPA)

В правительстве Германии обвиняют американского миллиардера Илона Маска во влиянии на предстоящие выборы после поддержки пророссийской партии Альтернатива для Германии (АдГ). Об этом заявила заместитель пресс-секретаря правительства Кристиана Хоффманн, передает ZDF. 

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"На самом деле Илон Маск пытается повлиять на федеральные выборы посредством своих заявлений", – сказала она. 

Хоффманн заявила, что Маск свободен выражать свое мнение. Но в его статье на Welt am Sonntag дается "предвыборная рекомендация для партии", которая подозревается в "правоэкстремистской принадлежности" и уже частично признана "право-экстремистского толка". 

В то же время лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбейл сравнил Маска с российским диктатором Владимиром Путинымпередает Tages Spiegel.

"Илон Маск пытается делать то же, что и Владимир Путин. Оба хотят повлиять на наши выборы и, в частности, поддержать врагов демократии из АдГ. Они хотят, чтобы Германия была ослаблена и погрузилась в хаос", – сказал он газетам медиа-группы Funke.

По словам Клингбейла, демократия в Германии находится "под серьезной угрозой извне", поэтому демократам нужно объединиться, "несмотря на партийные линии".

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