У Німеччині Маска порівняли з Путіним і звинуватили у спробі вплинути на вибори

За словами голови соціал-демократів, Маск, як і Путін, хоче занурити Німеччину в хаос

Ілон Маск (Фото: EPA)

В уряді Німеччини звинувачують американського мільярдера Ілона Маска у впливі на майбутні вибори після підтримки проросійської партії Альтернатива для Німеччини (АдН). Про це заявила заступниця речника уряду Крістіана Гоффманн, передає ZDF.

"Насправді Ілон Маск намагається вплинути на федеральні вибори через свої заяви", – сказала вона.

Гоффманн заявила, що Маск вільний висловлювати свою думку. Але у його статті на Welt am Sonntag дається "передвиборча рекомендація для партії", що підозрюється в "правоекстремістській приналежності" і вже частково визнана "правоекстремістського штибу".

Водночас лідер Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Ларс Клінгбейл порівняв Маска з російським диктатором Володимиром Путіним, передає Tages Spiegel.

"Ілон Маск намагається робити те саме, що й Володимир Путін. Обидва хочуть вплинути на наші вибори й, зокрема, підтримати ворогів демократії з АдН. Вони хочуть, щоб Німеччина була ослаблена й поринула у хаос", – сказав він газетам медіагрупи Funke.

За словами Клінгбейла, демократія у Німеччині перебуває "під серйозною загрозою ззовні", тому демократам потрібно об'єднатися, "попри партійні лінії".

6 листопада 2024 року стало відомо, що урядова коаліція розпалася. Шольц оголосив про звільнення Лінднера.

16 грудня 2024 року парламент Німеччини висловив вотум недовіри Шольцу.

20 грудня Ілон Маск назвав "рятівником країни" ультраправу партію АдН перед достроковими виборами у Німеччині.

27 грудня президент Німеччини розпустив Бундестаг, дострокові вибори відбудуться 23 лютого.