Шольц заявив, що результат виборів у Німеччині не залежатиме від "власників соцмереж"

Олаф Шольц (Фото: x.com/Bundeskanzler)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що результат виборів у країні вирішувати точно не "власникам каналів соціальних мереж". Про це він сказав у новорічному зверненні, повідомляє The Guardian.

Він прямо не згадав американського мільярдера Ілона Маска після його висловлювань на підтримку вкрай правої партії Альтернатива для Німеччини (АдН). Шольц наголосив, що "куди піде Німеччина" вирішуватимуть лише громадяни країни, а "власники каналів соціальних мереж" не можуть на це впливати.

"У наших дебатах можна пробачити людині, яка іноді думає, що чим радикальніша думка, тим більше уваги вона приверне. Швидше доля німецького суспільства залежатиме від переважної більшості розумних і порядних людей", – сказав німецький канцлер.

Шольц закликав німців протистояти маніпуляціям та відстоювати демократію.

20 грудня Ілон Маск назвав "рятівником країни" ультраправу партію АдН перед достроковими виборами у Німеччині.

27 грудня президент Німеччини розпустив Бундестаг, дострокові вибори відбудуться 23 лютого.

30 грудня у Німеччині Маска порівняли з Путіним та звинуватили у спробі вплинути на вибори.