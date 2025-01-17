Шольц: Дружба Маска з ультраправими загрожує демократії в Європі
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що дружні відносини мільярдера Ілона Маска з ультраправими ставлять під загрозу демократію у Європі. Слова політика передає видання Politico.
Шольц нагадав, що Маск "підтримує ультраправих скрізь у Європі – у Великій Британії, Німеччині, у багатьох, багатьох інших країнах".
Канцлер вважає, що це "абсолютно неприйнятно".
"Це ставить під загрозу демократичний розвиток Європи, це ставить під загрозу наше співтовариство, і це повинно критикуватися", – заявив голова німецького уряду.
Шольц заявив, що він не проти того, аби Маск виражав свою свободу слова, але перехід Маска на бік ультраправих "є неприйнятним", байдуже, продиктовано це бізнес-інтересами чи з міркувань, пов'язаних з його власною політичною позицією.
Ці слова є частиною суперечки, що триває між Шольцом та Маском, який, своєю чергою, називав канцлера "дурнем" і заявляв, що той програє німецькі федеральні вибори.
- 16 грудня парламент Німеччини висловив вотум недовіри чинному канцлеру Шольцу. Нові вибори мають відбутися 23 лютого.
- Маск виступив на підтримку ультраправої Альтернативи для Німеччини, яка стоїть на проросійських позиціях. У січні він провів онлайн-трансляцію з лідеркою політсили Аліс Вайдель.
- Шольц заявляв, що результат виборів у країні вирішувати точно не "власникам каналів соціальних мереж".