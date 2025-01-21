Зеленский: Трамп пообещал делать все, чтобы завершить войну РФ против Украины в 2025 году

Украинский президент подчеркнул, что Украине важно завершить войну не только быстро, но и справедливо

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/MICHAEL BUHOLZER)

Президент Владимир Зеленский заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что его американский коллега Дональд Трамп стремится завершить российско-украинскую войну в этом году.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

По словам Зеленского, Трамп заверил его во время предварительных разговоров, что будет делать все для завершения войны в 2025 году.

"Я ему сказал: мы — ваш партнер, эта война у нас. Мы знаем все болезненные места, мы теряли наших людей. Мы также хотим закончить войну в этом году. Но не просто быстро, а, прежде всего, справедливо. Надежно для нас", – сказал глава государства.