Зеленский: Трамп пообещал делать все, чтобы завершить войну РФ против Украины в 2025 году
Президент Владимир Зеленский заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что его американский коллега Дональд Трамп стремится завершить российско-украинскую войну в этом году.
По словам Зеленского, Трамп заверил его во время предварительных разговоров, что будет делать все для завершения войны в 2025 году.
"Я ему сказал: мы — ваш партнер, эта война у нас. Мы знаем все болезненные места, мы теряли наших людей. Мы также хотим закончить войну в этом году. Но не просто быстро, а, прежде всего, справедливо. Надежно для нас", – сказал глава государства.
- Зеленский на форуме рассказал, что из 12 000 северокорейских военных в Курской области погибли 4000 солдат.
- Также он заявил, что Россия может выставить до 1,5 млн солдат, Европе нужно держаться вместе.