Зеленський: Навколо Трампа є зайві голоси з проросійською позицією, Європі треба бути гучнішою
Європі потрібно бути "гучною", щоб доносити президенту США Дональду Трампу свою позицію стосовно закінчення російсько-української війни, вважає президент Володимир Зеленський. Про це він повідомив під час виступу на Всесвітньому форумі у Давосі.
"І найголовніша, мені здається, стратегія з президентом Трампом... у нас дійсно хороші відносини, але тут ми маємо сьогодні такий прагматичний час", – заявив голова держави.
За його словами, навколо Трампа є "зайві голоси", які доносять американському лідеру дезінформаційну або проросійську позицію.
Відповідно, дуже важливо, щоб Європа "була гучна, щоб її чули", і щоб її голосів було більше навколо президента Трампа, пояснив Зеленський.
"Для того, щоб він [лідер США] чітко розумів деталі й ризики. Ризики, які можуть бути у майбутньому. При чому дуже швидко", – зазначив президент України.
Він навів деталі їхньої спільної розмови, під час якої Трамп повідомив, що "буде робити все", аби закінчити війну у 2025 році. Водночас Зеленський заявив, що Україна також хоче закінчити війну цього року, але "не просто швидко, а справедливо, передусім, надійно для українців".
"Щоб вони повернулися додому, жили у безпеці й працювали. І мені здається, що це найголовніше. Принаймні ми будемо робити все для цього", – підсумував президент України.
Голова держави не уточнив, кого саме мав на увазі під "зайвими голосами" навколо Трампа.
- У грудні Зеленський заявив, що Україні не потрібні посередники у спілкуванні зі Сполученими Штатами, та розкритикував такі спроби з боку угорського прем'єра Орбана.
- 20 січня радник Трампа з питань нацбезпеки Волтц заявив, що Трамп бажає припинення повномасштабної війни Росії проти України, але зараз поки не зрозумілі подробиці ймовірної угоди.