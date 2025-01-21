Зеленський: Навколо Трампа є зайві голоси з проросійською позицією, Європі треба бути гучнішою

Президент не уточнив, кого саме має на увазі під "зайвими голосами"

Володимир Зеленський (Фото: MICHAEL BUHOLZER / EPA)

Європі потрібно бути "гучною", щоб доносити президенту США Дональду Трампу свою позицію стосовно закінчення російсько-української війни, вважає президент Володимир Зеленський. Про це він повідомив під час виступу на Всесвітньому форумі у Давосі.

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"І найголовніша, мені здається, стратегія з президентом Трампом... у нас дійсно хороші відносини, але тут ми маємо сьогодні такий прагматичний час", – заявив голова держави.

За його словами, навколо Трампа є "зайві голоси", які доносять американському лідеру дезінформаційну або проросійську позицію.

Відповідно, дуже важливо, щоб Європа "була гучна, щоб її чули", і щоб її голосів було більше навколо президента Трампа, пояснив Зеленський.

"Для того, щоб він [лідер США] чітко розумів деталі й ризики. Ризики, які можуть бути у майбутньому. При чому дуже швидко", – зазначив президент України.

Він навів деталі їхньої спільної розмови, під час якої Трамп повідомив, що "буде робити все", аби закінчити війну у 2025 році. Водночас Зеленський заявив, що Україна також хоче закінчити війну цього року, але "не просто швидко, а справедливо, передусім, надійно для українців".

"Щоб вони повернулися додому, жили у безпеці й працювали. І мені здається, що це найголовніше. Принаймні ми будемо робити все для цього", – підсумував президент України.

Голова держави не уточнив, кого саме мав на увазі під "зайвими голосами" навколо Трампа.