Після припинення вогню знадобиться щонайменше 200 000 миротворців з Європи – Зеленський

Президент наголосив, що миротворці – це лише одна зі складових гарантій безпеки, яких потребуватиме Україна

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що буде потрібно щонайменше 200 000 європейських миротворців, щоб запобігти новому нападу Росії після будь-якої угоди про припинення вогню. Про це він сказав в коментарі журналістам після виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає Reuters.

"Від усіх європейців? 200 000, це мінімум. Це мінімум, інакше нічого", – відповів Зеленський на запитання про ідею миротворчого контингенту.

Журналісти наголошують, що ця кількість приблизно дорівнює чисельності армії Франції.

Зеленський сказав, що принаймні ця кількість буде потрібна як гарантія безпеки, якщо російські сили складатимуть 1,5 млн осіб, а Україна матиме лише половину від цієї кількості.

Він наголосив, що це буде лише частиною гарантій безпеки, які потрібні Україні.

16 січня Зеленський зазначив, що говорити про чисельність миротворців в Україні ще зарано. Деталі слід обговорити зі США.

Кір Стармер сказав, що не хоче "забігати наперед", але під час зустрічі із Зеленським він дав зрозуміти, що Велика Британія готова "відіграти повноцінну роль" у цьому питанні.

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