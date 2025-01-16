Зеленський: Говорити про чисельність миротворців в Україні зарано. Деталі треба обговорити з США
Говорити про чисельність іноземного миротворчого контингенту, який може бути введений в Україну, наразі зарано. Потрібна також підтримка США, заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером 16 січня.
За словами Зеленського, він обговорював французьку ініціативу щодо розміщення контингенту з президентом Франції Емманюелем Макроном, з Польщею, балтійськими партнерами та Британією.
"Сьогодні говорити про деякі деталі ще зарано. Обговорюємо з тими країнами, які або хочуть це робити, або спроможні це зробити", – підкреслив президент.
За його словами, обговорювати ймовірну чисельність цих військ ще зарано. Це залежатиме від того, який загалом буде формат гарантій безпеки для України. І миротворчий контингент може бути лише сегментом цих гарантій.
Зеленський зазначив, що гарантії безпеки для України не розглядаються без США.
"Ми предметної розмови щодо гарантій безпеки з усіма деталями з новою адміністрацією ще не проводили... І тільки після цього ми розумітимемо конструкцію, бажану для нас, або зрозумілу для інших партнерів", – сказав президент.
Він повідомив, що війна у 2024 році для забезпечення Сил оборони коштувала близько 100 млрд, з яких 40 млрд – вклад України, 35 млрд – США і 25 млрд – Європи. Валюту президент не уточнив.
Стармер зі свого боку підкреслив, що Британія продовжить розмови про миротворчу місію із союзниками. За його словами, Україна має бути у найміцнішій позиції, яка лише можлива.
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