У Європі активно обговорюють розгортання військ НАТО в Україні - CNN
У Європі обговорюють, як країни НАТО могли б розгорнути свої війська для допомоги в Україні. Про це CNN повідомив анонімний європейський урядовець.
За його словами, зараз тривають "активні обговорення" цього питання. Вивчається можливість розмістити іноземні війська у демілітаризованій зоні, якщо вона стане частиною будь-якої мирної угоди.
На думку верховної представниці Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Каї Каллас, Україна все ще може перемогти за правильної допомоги. Про це вона також повідомила CNN.
"Ставки для європейської безпеки надзвичайно високі. Масштаби гібридних атак у Європі вже різко зросли, і поразка України обійдеться нам набагато дорожче, ніж допомога", – сказала вона.
За словами Каллас, російський диктатор Володимир Путін показав зневагу до міжнародного права та довіряти йому не можна. А без надійних гарантій безпеки будь-яка угода про припинення вогню зазнає невдачі.
Каллас переконана, що погана мирна угода призведе лише до ще більшої війни.
"Росія просто переозброїться і знову нападе. Ми повинні винести уроки з минулого і забезпечити стійкість будь-якої майбутньої угоди", – резюмувала вона.
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