Зеленський – про миротворців в Україні: Бачу від деяких лідерів позитив щодо цього
Деякі європейські лідери підтримують ідею створення миротворчої місії для України, тривають дискусії. Про це на пресконференції у Брюсселі повідомив президент Володимир Зеленський, передає Радіо Свобода.
"Ми проговорювали з Еманюелем його давнішу ідею. Так, ми підтримуємо в принципі ідею посилення України, і ви це розумієте. Питання тут деталей — ми обговорюємо ці деталі", – сказав глава держави, наголосивши, що це "непростий процес".
За його словами, французький президент вже мав контакти з деякими лідерами. Водночас Зеленський зазначив, що не хоче розкривати деталі цих переговорів, оскільки "ми в процесі".
"І я бачу, що є вже позитив від деяких людей щодо цього", – підсумував український президент.
- 9 грудня президент Зеленський заявив, що може подумати над пропозицією французького лідера Макрона щодо розміщення іноземних військ на території України, поки та не долучиться до НАТО.
- 11 грудня видання Rzeczpospolita заявляло, що Макрон і прем'єр Польщі Туск обговорюватимуть план європейської миротворчої місії для захисту суверенітету України в межах потенційної угоди між Трампом і диктатором Путіним.
- 12 грудня Макрон і Туск зустрілися, але польський прем'єр назвав "спекуляціями" обговорення відправлення союзницьких військ в Україну після війни. Він додав, що рішення такого характеру польська влада ухвалюватиме у Варшаві і країна поки "не має планів щодо таких дій".