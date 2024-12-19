Зеленський – про миротворців в Україні: Бачу від деяких лідерів позитив щодо цього
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Деякі європейські лідери підтримують ідею створення миротворчої місії для України, тривають дискусії. Про це на пресконференції у Брюсселі повідомив президент Володимир Зеленський, передає Радіо Свобода.

"Ми проговорювали з Еманюелем його давнішу ідею. Так, ми підтримуємо в принципі ідею посилення України, і ви це розумієте. Питання тут деталей — ми обговорюємо ці деталі", – сказав глава держави, наголосивши, що це "непростий процес".

За його словами, французький президент вже мав контакти з деякими лідерами. Водночас Зеленський зазначив, що не хоче розкривати деталі цих переговорів, оскільки "ми в процесі".

"І я бачу, що є вже позитив від деяких людей щодо цього", – підсумував український президент.

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