Зеленский – о миротворцах в Украине: Вижу от некоторых лидеров позитив на этот счет

Президент рассказал, что его французский коллега Макрон уже имел контакты с некоторыми лидерами по этому вопросу

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Некоторые европейские лидеры поддерживают идею создания миротворческой миссии для Украины, продолжаются дискуссии. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщил президент Владимир Зеленский, передает Радио Свобода.

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"Мы проговаривали с Эммануэлем его более давнюю идею. Да, мы поддерживаем в принципе идею усиления Украины, и вы это понимаете. Вопрос здесь деталей — мы обсуждаем эти детали", – сказал глава государства, подчеркнув, что это "непростой процесс".

По его словам, французский президент уже контактировал с некоторыми лидерами. В то же время, Зеленский отметил, что не хочет раскрывать детали этих переговоров, поскольку "мы в процессе".

"И я вижу, что есть уже позитив от некоторых людей по этому поводу", – подытожил украинский президент.