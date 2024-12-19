Зеленский – о миротворцах в Украине: Вижу от некоторых лидеров позитив на этот счет
Некоторые европейские лидеры поддерживают идею создания миротворческой миссии для Украины, продолжаются дискуссии. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщил президент Владимир Зеленский, передает Радио Свобода.
"Мы проговаривали с Эммануэлем его более давнюю идею. Да, мы поддерживаем в принципе идею усиления Украины, и вы это понимаете. Вопрос здесь деталей — мы обсуждаем эти детали", – сказал глава государства, подчеркнув, что это "непростой процесс".
По его словам, французский президент уже контактировал с некоторыми лидерами. В то же время, Зеленский отметил, что не хочет раскрывать детали этих переговоров, поскольку "мы в процессе".
"И я вижу, что есть уже позитив от некоторых людей по этому поводу", – подытожил украинский президент.
- 9 декабря президент Зеленский заявил, что может подумать над предложением французского лидера Макрона о размещении иностранных войск на территории Украины, пока та не присоединится к НАТО.
- 11 декабря издание Rzeczpospolita заявляло, что Макрон и премьер Польши Туск будут обсуждать план европейской миротворческой миссии по защите суверенитета Украины в рамках потенциального соглашения между Трампом и диктатором Путиным.
- 12 декабря Макрон и Туск встретились, но польский премьер назвал "спекуляциями" обсуждение отправки союзнических войск в Украину после войны. Он добавил, что решение такого характера польские власти будут принимать в Варшаве и страна пока "не имеет планов по таким действиям".